Как на украинцев повлияет прекращение транзита российского газа через Украину

Транзит российского газа через Украину был прекращен 1 января. Речь идет об окончании соглашения между "Нафтогазом и "Газпромом".

Будет ли рост тарифа из-за прекращения транзита

Министр Герман Галущенко заявил, что на украинцев никак не повлияет прекращение транзита газа, сообщает 24 Канал со ссылкой на телемарафон.

Читайте также Переходный период: какие изменения произошли с долларом в первую неделю 2025 года

Герман Галущенко Министр энергетики Украины Граждане абсолютно не почувствуют этого события, потому что газ соответственно и тепло мы будем обеспечить в дома каждого украинца.

Галущенко заявил, что подготовку системы осуществлял Оператор газотранспортной системы Украины. Кроме того, ОГС обеспечил увеличение гарантированных мощностей, которые должны:

обеспечить поставки газа в Украину;

обеспечить поставки газа через Украину (для европейских потребителей).

Поэтому мы абсолютно спокойно готовы к функционированию нашей газовой системы без транзита российского газа,

– отметил Галущенко.

Напомним! В 2024 году Украине впервые были предоставлены гарантированные мощности. Речь идет, в частности, о "Вертикальном коридоре".