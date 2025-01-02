Как на украинцев повлияет прекращение транзита российского газа через Украину
Транзит российского газа через Украину был прекращен 1 января. Речь идет об окончании соглашения между "Нафтогазом и "Газпромом".
Будет ли рост тарифа из-за прекращения транзита
Министр Герман Галущенко заявил, что на украинцев никак не повлияет прекращение транзита газа, сообщает 24 Канал со ссылкой на телемарафон.
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Граждане абсолютно не почувствуют этого события, потому что газ соответственно и тепло мы будем обеспечить в дома каждого украинца.
Галущенко заявил, что подготовку системы осуществлял Оператор газотранспортной системы Украины. Кроме того, ОГС обеспечил увеличение гарантированных мощностей, которые должны:
- обеспечить поставки газа в Украину;
- обеспечить поставки газа через Украину (для европейских потребителей).
Поэтому мы абсолютно спокойно готовы к функционированию нашей газовой системы без транзита российского газа,
– отметил Галущенко.
Напомним! В 2024 году Украине впервые были предоставлены гарантированные мощности. Речь идет, в частности, о "Вертикальном коридоре".