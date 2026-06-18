Лето без отключений света, но с рисками: что прогнозируют в Укрэнерго и почему зима может изменить всё

В зимний период Россия повредила более 9 гигаватт украинских генерирующих мощностей. Несмотря на это, летом энергосистема Украины продолжает работать в относительно стабильном режиме. Хотя интенсивность российских атак несколько снизилась, удары по объектам генерации, а также сетям передачи и распределения электроэнергии продолжаются ежедневно, и больше всего их последствия ощущают прифронтовые регионы.

В то же время Укрэнерго и энергетические эксперты не прогнозируют масштабных проблем с электроснабжением в летний период. Однако такая стабильность носит сезонный характер: с окончанием лета риски для энергосистемы будут расти, и зимой они могут вернуться в гораздо более сложной форме.

24 Канал выяснил, как Россия атакует украинскую энергосистему летом, грозят ли эти удары масштабными отключениями света и какой ситуации со светом стоит ожидать.

Как Россия атакует украинскую энергосистему летом

На запрос 24 Канала в Укрэнерго сообщили, что россияне продолжают ежедневно атаковать гражданскую энергетическую инфраструктуру Украины.

Читайте также "Полноценный топливный кризис": дефицит бензина охватил большую часть России

Под ударами вражеских ракет, дронов и артиллерийскими обстрелами (в прифронтовых регионах) находятся как объекты генерации, так и сети передачи и распределения электрической энергии.

Наиболее сложной остается ситуация в прифронтовых и приграничных с Россией регионах. Иными словами, цель врага не только сделать так, чтобы на определенной территории Украины не было работающих электростанций, но и чтобы передать к ним электроэнергию из других областей было максимально трудно,

– поясняют в ведомстве.

Таким образом, по состоянию на 15 июня основной целью российского удара были Киев и столичный регион. Однако в течение суток были атакованы также другие области, в результате чего к утру фиксировались новые отключения электроэнергии в Киеве, Харьковской, Сумской, Одесской и Запорожской областях. Но благодаря проведению аварийно-восстановительных работ для потребителей удалось достаточно быстро восстановить электроснабжение.

Энергетический эксперт Геннадий Рябцев отметил в комментарии для 24 Канала, что атаки россиян этим летом не носят систематического характера. Поэтому какой-либо тактики или стратегии в их действиях не прослеживается. Атаки происходят без логики, объекты поражаются скорее хаотично.

Поэтому повреждения объектов возникают не в результате целенаправленной деятельности, а как следствие ударов в целом. Из-за этого фиксируются аварийные отключения в регионах, подвергшихся ударам.

Например, во время удара по Киеву была повреждена подстанция среднего напряжения, и в течение нескольких часов 140 тысяч потребителей остались без электричества. Как только военные разрешили провести необходимые работы, большинству потребителей восстановили электроснабжение.

Подобные ситуации были и в других регионах – в Сумской, Черниговской, Харьковской, Днепропетровской, Херсонской, Запорожской областях. Если говорить о ежедневных обстрелах, то в каждом прифронтовом регионе каждый день есть населенные пункты, которые остаются без электроснабжения в результате российских ударов.

В то же время по всей территории Украины не наблюдается тенденции к увеличению или уменьшению количества ударов – они просто происходят.

Важно поблагодарить силы противовоздушной и противоракетной обороны Украины: они существенно усилились, и повреждений стало меньше по сравнению с предыдущими ударами. Несмотря на это, ощущается и нехватка противоракетной обороны,

– добавил Рябцев.

Напоминаем, что министр энергетики Денис Шмыгаль заявил, что в ходе нынешнего отопительного сезона враг повредил более 9 гигаватт генерирующих мощностей ТЭЦ, ТЭС и ГЭС. К началу апреля было восстановлено 4 гигаватта мощности.

Если же взять данные 2025 года, то в целом были выполнены ремонты мощностью почти 12 гигаватт, что позволило пройти отопительный сезон.

Есть ли сейчас дефицит мощности

В Укрэнерго уверяют, что на сегодняшний день в объединенной энергосистеме Украины достигается баланс между производством и импортом электроэнергии, с одной стороны, и ее потреблением – с другой.

Однако следует учитывать, что эта ситуация не является статичной и может меняться в зависимости от многих факторов:

последствия российских обстрелов,

погодные условия (влияющие как на уровень генерации электроэнергии из возобновляемых источников, так и на уровень потребления),

ценовая ситуация на рынке электроэнергии (наличие экономических стимулов для привлечения импорта).

Кроме того, сейчас на многих электростанциях, в частности атомных, продолжается плановая ремонтная кампания, необходимая для подготовки оборудования к предстоящему осенне-зимнему периоду.

Об этом говорит и Рябцев, который объясняет, что сейчас в энергетической системе не наблюдается дефицита мощности. По его словам, в прошлом месяце не было ни одного дня, когда Укрэнерго прогнозировало нехватку мощности для потребителей.

Также в прошлом месяце Укрэнерго ни разу не обращалось за аварийной помощью к коллегам из Восточной Европы. Есть даже определенный избыток мощности: иногда происходит коммерческий экспорт электроэнергии,

– добавляет эксперт.

Кроме того, время от времени оператор вынужден останавливать отдельные станции для балансировки системы – это преимущественно солнечные электростанции. Поэтому можно говорить о наличии небольшого запаса мощности.

И именно поэтому повышение температуры воздуха не вызывает беспокойства у энергетиков.

Единственный постоянный риск – это российские удары, которые невозможно спрогнозировать. Поэтому риск сохраняется, но даже при температуре свыше +25°C отключения электроэнергии не прогнозируются,

– подытожил Геннадий.

Какие риски существуют для энергетики летом

Интересно, что повышение температуры воздуха традиционно является серьезным вызовом для энергосистемы, заявляют в Укрэнерго.

Дело в том, что из-за массового включения систем кондиционирования уровень потребления электроэнергии стремительно растет, а в условиях, когда значительная часть электростанций разрушена или находится на плановом ремонте, каждый дополнительный градус жары создает ощутимую нагрузку на энергосистему.

Обратите внимание! Сложнее всего балансировать систему в часы вечернего пика потребления – с 18:00 до 22:00, когда солнечные электростанции уже снижают или вовсе прекращают выработку электроэнергии.

Чтобы минимизировать риски, НЭК "Укрэнерго" заранее обеспечивает максимальную техническую возможность импорта электроэнергии в периоды дефицита мощности. Однако, поскольку жара влияет и на ситуацию в энергосистемах соседних государств, ценовая ситуация может оказаться неблагоприятной для поставок электроэнергии в Украину, либо доступный её объём может оказаться недостаточным для обеспечения потребностей всех украинских потребителей,

– отмечают в компании.

Именно в таких условиях в Укрэнерго подчеркивают важность рационального потребления электроэнергии в течение суток. Для этого нужно прислушаться к советам энергетиков:

в период жары перенести использование мощных электроприборов на дневное время в солнечную погоду или на ночные часы, когда облачно.

Это позволит наиболее эффективно использовать ресурсы промышленных и бытовых солнечных электростанций.

не включать несколько мощных электроприборов одновременно в часы утреннего и вечернего пиков потребления – с 07:00 до 10:00 и с 18:00 до 22:00.

Это существенно снизит нагрузку на систему и поможет нам пережить жаркий период без введения вынужденных ограничений.

Что касается промышленных потребителей и бизнеса, то крайне важным в период летней жары будет осуществление целевого импорта. Согласно постановлению правительства, предприятия, которые производят или импортируют электроэнергию в объеме 60% от собственного потребления и более, избегают применения ограничительных мер в виде почасовых отключений, – сообщают в Укрэнерго.

Энергетический эксперт Юрий Корольчук в беседе с 24 Каналом отметил, что если раньше россияне наносили удары в первую очередь по тем объектам, которые препятствовали именно производству электроэнергии, то в период с 2025 по 2026 годы тактика россиян изменилась – они более масштабно атаковали объекты, производящие тепло, то есть ТЭЦ.

А в 2024 году ситуация усугубилась ещё и аномальной жарой, в отличие от нынешнего сезона.

В свою очередь, Корольчук отмечает, что нынешний июнь пока не демонстрирует аномальной жары, которая была два года назад.

Даже если температура будет расти, это вряд ли окажет критическое влияние на энергосистему. Кроме того, сейчас по-другому планируются ремонты атомных энергоблоков, а система восстановления поврежденного оборудования работает значительно оперативнее, чем в 2024 году.

Зимой следует ожидать ухудшения ситуации с электроснабжением

Но следует учесть, что ситуация, складывающаяся этим летом, а именно то, что отключений, скорее всего, ожидать не стоит, обманчива.

Закончится лето, активность бизнеса упадет, экономика ухудшится. И то, что сейчас отключений нет, не означает, что всё отремонтировали, а то, что той мощности просто хватает,

– говорит Юрий.

По словам Корольчука, зимой этого будет недостаточно. И хотя к ноябрю планируется восстановление ТЭС, они всё равно будут работать примерно на 30% меньше, то есть восстановление составит лишь 70%.

Вместо этого в первую очередь будут восстанавливать тепловую мощность, но что касается объектов производства электроэнергии, то ситуация на данный момент также не слишком оптимистична в преддверии зимы. Именно поэтому следует ожидать, что зимой ситуация ухудшится, учитывая также риск более масштабных ракетных атак врага на нашу энергосистему.

В Укрэнерго напоминают, что графики отключений могут быть введены исключительно при возникновении значительного дефицита мощности, который невозможно будет сбалансировать с помощью внутренней генерации, возможных объемов импорта из ЕС и аварийной помощи от операторов смежных энергосистем.

К основным факторам, которые могут спровоцировать такой дефицит, относятся: