20-часовые отключения зимой: при каких условиях такой сценарий реален для украинцев

Украина снова готовится к сложной зиме во время отопительного сезона 2024 – 2025 годов. Это будет вторая зима, которая может сопровождаться длительными отключениями электроэнергии.

Будут ли отключения зимой

Есть прогнозы, что потребители могут оставаться без света до 20 часов в сутки, передает 24 Канал.

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Директор Центра исследований энергетической отрасли и советник правительства по энергетическим вопросам Александр Харченко отмечает, что из-за дефицита электроэнергии зима будет сложной.

Резкое похолодание и удары по атомной энергетической системе Украины, вместе с предыдущими разрушениями, могут привести к отключениям электроэнергии.

Олег Попенко Председатель комитета по вопросам ЖКХ Во-первых, если даже температура понизится ниже чем на 10 градусов, это серьезный случай для нашей энергетической системы. А во-вторых, это сразу отразится на запасах природных ресурсов. В то же время у нас вся маневровая электроэнергия работает на газу.

Он добавляет, что отключения могут длиться и по 20 часов в сутки, если Россия осуществит масштабные атаки, уничтожив линии электропередач, трансформаторные и распределительные подстанции.

20-часовые отключения: где они наиболее возможны

Эксперт по энергетике Геннадий Рябцев отметил, что отключения электроэнергии до 20 часов возможны, но не во всех регионах.

Он объясняет, что больше всего это может коснуться Харькова, особенно в случае длительных обстрелов, в частности объектов критической инфраструктуры.

Геннадий Рябцев Директор спецпроектов Научно-технического центра "Психея" Если проанализировать, какая сейчас реальная ситуация с энергосистемой в стране, а также учесть момент, когда температура будет довольно низкой, то вполне возможно, что в Украине будут введены ограничения в энергопотреблении продолжительностью до двух очередей отключений или до трех очередей, если температура будет ниже чем минус 10 градусов. Это как раз предусматривает 8 часов без света.

Эксперт также отмечает, что если температура будет оставаться выше 0 градусов, как сейчас, то при других условиях энергоснабжения будет осуществляться в полном объеме для потребителей.

Важно! Благодаря значительному усилению противовоздушной обороны в Украине, проблем, которые наблюдались зимой 202 2 – 2023 годов, вероятно, не будет.