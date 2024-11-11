Чи будуть відключення взимку

Є прогнози, що споживачі можуть залишатися без світла до 20 годин на добу, передає 24 Канал.

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Директор Центру досліджень енергетичної галузі та радник уряду з енергетичних питань Олександр Харченко зазначає, що через дефіцит електроенергії зима буде складною.

Різке похолодання та удари по атомній енергетичній системі України, разом із попередніми руйнуваннями, можуть призвести до відключень електроенергії.

Олег Попенко Голова комітету з питань ЖКГ По-перше, якщо навіть температура понизиться нижче аніж на 10 градусів, це серйозний випадок для нашої енергетичної системи. А по-друге, це відразу відіб'ється на запасах природних ресурсів. Водночас у нас вся маневрова електроенергія працює на газу.

Він додає, що відключення можуть тривати й по 20 годин на добу, якщо Росія здійснить масштабні атаки, знищивши лінії електропередач, трансформаторні та розподільчі підстанції.

20-годинні відключення: де вони найбільш можливі

Енергетичний експерт Геннадій Рябцев зазначив, що відключення електроенергії до 20 годин можливі, але не у всіх регіонах.

Він пояснює, що найбільше це може торкнутися Харкова, особливо у разі тривалих обстрілів, зокрема об'єктів критичної інфраструктури.

Геннадій Рябцев Директор спецпроєктів Науково-технічного центру "Психея" Якщо проаналізувати, яка зараз реальна ситуація з енергосистемою в країні, а також врахувати момент, коли температура буде доволі низькою, то цілком можливо, що в Україні будуть запроваджені обмеження в енергоспоживанні тривалістю до двох черг вимкнень або ж до трьох черг, якщо температура буде нижче аніж мінус 10 градусів. Це якраз передбачає 8 годин без світла.

Експерт також зазначає, що якщо температура залишатиметься вище 0 градусів, як зараз, то за інших умов енергопостачання здійснюватиметься в повному обсязі для споживачів.

Важливо! Завдяки значному посиленню протиповітряної оборони в Україні, проблем, які спостерігалися взимку 2022–2023 років, ймовірно, не буде.