Какую пенсию будут получать украинцы, не имеющие страхового стажа

Украинцы без страхового стажа не имеют права на пенсию, но могут получать временную государственную помощь. Правда, размер такой помощи не будет превышать минимальной пенсии.

Какие выплаты имеют пенсионеры без стажа

Пенсионеры, которые не имеют никакого страхового стажа, могут претендовать на временную помощь в размере 2 361 гривны, начиная с 65 лет. Люди с неполным страховым стажем получают аналогичные выплаты, но уже с 63 лет.

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Для оформления выплат необходимо подать соответствующие документы в местный центр социальной защиты. В течение военного положения и месяц после его завершения выплаты продолжают поступать без перерывов, независимо от пропущенных сроков проверки.

К такому виду помощи также могут начисляться надбавки:

Для лиц в возрасте от 70 до 74 лет – дополнительно 300 гривен;

Для лиц в возрасте от 75 до 79 лет – дополнительно 456 гривен;

Для лиц старше 80 лет – дополнительно 570 гривен.

Как оформить выплату

Для получения социальной услуги необходимо подать следующий пакет документов:

Заявление, заполненное по установленной форме Министерства социальной политики. Паспорт гражданина Украины. Идентификационный код. Справка о трудовом стаже, выдана органами Пенсионного фонда. Декларация о доходах и имущественном состоянии за последние шесть месяцев для всех членов семьи, подается вместе с документами о доходах. Копия решения о назначении опекуна (в случае недееспособности лица). Сведения о составе семьи, что включается в декларацию о доходах и имущественном состоянии.

Почему могут отказать в помощи

Причины отказа в предоставлении социальной помощи: