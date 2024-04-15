Які виплати мають пенсіонери без стажу

Пенсіонери, які не мають жодного страхового стажу, можуть претендувати на тимчасову допомогу в розмірі 2 361 гривні, починаючи з 65 років. Люди з неповним страховим стажем отримують аналогічні виплати, але вже з 63 років.

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Для оформлення виплат необхідно подати відповідні документи до місцевого центру соціального захисту. Протягом воєнного стану та місяць після його завершення виплати продовжують надходити без перерв, незалежно від пропущених термінів перевірки.

До такого виду допомоги також можуть нараховуватися надбавки:

Для осіб віком від 70 до 74 років — додатково 300 гривень;

Для осіб віком від 75 до 79 років — додатково 456 гривень;

Для осіб старше 80 років — додатково 570 гривень.

Як оформити виплату

Для отримання соціальної послуги необхідно подати наступний пакет документів:

Заява, заповнена за встановленою формою Міністерства соціальної політики. Паспорт громадянина України. Ідентифікаційний код. Довідка про трудовий стаж, видана органами Пенсійного фонду. Декларація про доходи та майновий стан за останні шість місяців для всіх членів сім’ї, подається разом із документами про доходи. Копія рішення про призначення опікуна (у разі недієздатності особи). Відомості про склад сім'ї, що включається в декларацію про доходи та майновий стан.

Чому можуть відмовити у допомозі

Причини відмови у наданні соціальної допомоги: