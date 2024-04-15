Какие выплаты имеют пенсионеры без стажа

Пенсионеры, которые не имеют никакого страхового стажа, могут претендовать на временную помощь в размере 2 361 гривны, начиная с 65 лет. Люди с неполным страховым стажем получают аналогичные выплаты, но уже с 63 лет.

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Для оформления выплат необходимо подать соответствующие документы в местный центр социальной защиты. В течение военного положения и месяц после его завершения выплаты продолжают поступать без перерывов, независимо от пропущенных сроков проверки.

К такому виду помощи также могут начисляться надбавки:

Для лиц в возрасте от 70 до 74 лет – дополнительно 300 гривен;

Для лиц в возрасте от 75 до 79 лет – дополнительно 456 гривен;

Для лиц старше 80 лет – дополнительно 570 гривен.

Как оформить выплату

Для получения социальной услуги необходимо подать следующий пакет документов:

Заявление, заполненное по установленной форме Министерства социальной политики. Паспорт гражданина Украины. Идентификационный код. Справка о трудовом стаже, выдана органами Пенсионного фонда. Декларация о доходах и имущественном состоянии за последние шесть месяцев для всех членов семьи, подается вместе с документами о доходах. Копия решения о назначении опекуна (в случае недееспособности лица). Сведения о составе семьи, что включается в декларацию о доходах и имущественном состоянии.

Почему могут отказать в помощи

Причины отказа в предоставлении социальной помощи: