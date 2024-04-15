Какие выплаты имеют пенсионеры без стажа
Пенсионеры, которые не имеют никакого страхового стажа, могут претендовать на временную помощь в размере 2 361 гривны, начиная с 65 лет. Люди с неполным страховым стажем получают аналогичные выплаты, но уже с 63 лет.
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Для оформления выплат необходимо подать соответствующие документы в местный центр социальной защиты. В течение военного положения и месяц после его завершения выплаты продолжают поступать без перерывов, независимо от пропущенных сроков проверки.
К такому виду помощи также могут начисляться надбавки:
- Для лиц в возрасте от 70 до 74 лет – дополнительно 300 гривен;
- Для лиц в возрасте от 75 до 79 лет – дополнительно 456 гривен;
- Для лиц старше 80 лет – дополнительно 570 гривен.
Как оформить выплату
Для получения социальной услуги необходимо подать следующий пакет документов:
- Заявление, заполненное по установленной форме Министерства социальной политики.
- Паспорт гражданина Украины.
- Идентификационный код.
- Справка о трудовом стаже, выдана органами Пенсионного фонда.
- Декларация о доходах и имущественном состоянии за последние шесть месяцев для всех членов семьи, подается вместе с документами о доходах.
- Копия решения о назначении опекуна (в случае недееспособности лица).
- Сведения о составе семьи, что включается в декларацию о доходах и имущественном состоянии.
Почему могут отказать в помощи
Причины отказа в предоставлении социальной помощи:
- Лицо работает или имеет другой доходный вид деятельности.
- В собственности лица или его семьи есть вторая квартира или дом, если общая площадь жилья превышает 21 кв. м на члена семьи плюс 10,5 кв. м для семьи в целом; наличие более чем одного автомобиля или другого транспортного средства.
- Обследование показало наличие недекларируемых источников дохода (например, сдача в аренду недвижимости, нелегальная работа, доходы от содержания животных, использование сельскохозяйственной техники).
- Среднемесячный доход на человека в семье за последние полгода превышает 100% прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц.
- Лицо или члены его семьи покупали крупные активы или осуществляли значительные расходы в течение 12 месяцев до подачи заявления.
- Лицо получает пенсию или государственную социальную помощь по законам, которые уже предусматривают такие выплаты.