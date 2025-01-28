В одном из городов Украины ограничат теплоснабжение: кому приготовиться

В некоторых регионах Украины последние несколько дней наблюдается достаточно высокая температура. В частности, во Львове она доходит до +10.

О чем предупредили львовян

Львовян предупредили, что из-за потепления отопление будет подаваться в экономном режиме, сообщает 24 Канал со ссылкой на ЛГС.

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Тепловики также отметили, что граждане могут и самостоятельно регулировать подачу тепловой энергии. Речь идет о регуляции непосредственно в доме. То есть, граждане могут открыть или закрыть подачу теплоносителя именно на домовом вводе.

В связи с ростом температуры воздуха, теплоснабжения во Львове сегодня и завтра будет работать в экономном режиме. Как сообщили в департаменте жилищного хозяйства и инфраструктуры ЛГС, там, где это возможно, отопление будут останавливать с 10:00 до 16:00,

– говорится в сообщении ЛГС.

О том будет ли экономный режим применяться дальше пока неизвестно. Все зависит от температуры на улице.

Обратите внимание! Под "где возможно" имеются в виду дома, где котел не задействован в подаче теплой воды.