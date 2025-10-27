В Украине может не быть света зимой: что прогнозируют в Укрэнерго
- Энергосистема Украины готовится к возможным трудностям зимой из-за российских атак, но изменения могут происходить ежедневно.
- Укрэнерго прогнозирует возможность обеспечения всех потребителей энергией, несмотря на динамические изменения ситуации.
Во время зимы ситуация со светом может быть нестабильной из-за российских атак. Энергосистема готовится к сложностям, но изменения могут быть каждый день.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление главы Укрэнерго Виталия Зайченко в эфире телемарафона.
Какой может быть ситуация со светом зимой?
Во время отопительного сезона Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" ранее прогнозировала свой режим работы. Специалисты разработали несколько сценариев на зиму. Однако изменения могут вводиться, если Россия захочет снова атаковать критические объекты Украины.
Летом и осенью Укрэнерго считало, что сети готовы к зиме и смогут обеспечить потребителей электроэнергией. Однако ежедневно могут возникать ситуации, которые трудно предсказать.
В этих условиях достаточно трудно гарантировать, что всегда будет свет. Нужно готовиться к тому, что ситуация может меняться очень динамично,
– сказал Зайченко.
Сейчас энергетики работают, чтобы точно обеспечить всех потребителей светом и электроэнергией. Глава Укрэнерго предварительно считает, что базовый прогноз – это возможность обеспечения всех потребителей энергией.
Стоит отметить! На нынешнюю зиму Кабмин оставляет цены на электроэнергию. Старые тарифы будут действовать до 30 апреля 2026 года. Свет будет стоить по-прежнему – 4,32 гривны за киловатт-час, а с льготной ценой 2,64 грн за киловатт-час – при потреблении до 2 000 киловатт-часов в месяц.
Какая сейчас ситуация в энергосистеме?
Вследствие российских ударов по энергообъектам света частично нет в Сумской, Запорожской и Днепропетровской областях. Во всех регионах продолжаются аварийно-восстановительные работы. Энергетики вынужденно ввели графики почасовых отключений объемом от 1 до 2,5 очереди.
Украина импортирует электроэнергию из европейских стран, но использует менее четверти согласованного объема. Партнеры предоставляют 2 100 мегаватт в час.
Президент Владимир Зеленский заявил, что Россия пытается использовать холод как оружие, поэтому цинично атакует энергетические объекты Украины, их цель – оставить людей без электроэнергии или даже заставить их уехать, если речь идет о прифронтовых областях.