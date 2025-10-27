В Україні може не бути світла взимку: що прогнозують в Укренерго
- Енергосистема України готується до можливих труднощів взимку через російські атаки, але зміни можуть відбуватися щодня.
- Укренерго прогнозує можливість забезпечення всіх споживачів енергією, незважаючи на динамічні зміни ситуації.
Під час зими ситуація зі світлом може бути нестабільною через російські атаки. Енергосистема готується до складнощів, але зміни можуть бути щодня.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву очільника Укренерго Віталія Зайченка в ефірі телемарафону.
Якої може бути ситуація зі світлом узимку?
Під час опалювального сезону Національна енергетична компанія "Укренерго" раніше прогнозувала свій режим роботи. Фахівці розробили кілька сценаріїв на зиму. Однак зміни можуть запроваджуватися, якщо Росія захоче знову атакувати критичні об'єкти України.
Влітку та восени Укренерго вважало, що мережі готові до зими і зможуть забезпечити споживачів електроенергією. Однак щоденно можуть виникати ситуації, які важко передбачити.
У цих умовах досить важко гарантувати, що завжди буде світло. Потрібно готуватися до того, що ситуація може змінюватися дуже динамічно,
– сказав Зайченко.
Наразі енергетики працюють, аби точно забезпечити всіх споживачів світлом та електроенергією. Глава Укренерго попередньо вважає, що базовий прогноз – це можливість забезпечення всіх споживачів енергією.
Варто зазначити! На нинішню зиму Кабмін залишає ціни на електроенергію. Старі тарифи діятимуть до 30 квітня 2026 року. Світло коштуватиме як і раніше – 4,32 гривні за кіловат-годину, а з пільговою ціною 2,64 грн за кіловат-годину – при споживанні до 2 000 кіловат-годин на місяць.
Яка зараз ситуація в енергосистемі?
Внаслідок російських ударів по енергооб’єктах світла частково немає в Сумській, Запорізькій та Дніпропетровській областях. У всіх регіонах тривають аварійно-відновлювальні роботи. Енергетики вимушено запровадили графіки погодинних відключень обсягом від 1 до 2,5 черги.
Україна імпортує електроенергію з європейських країн, але використовує менше ніж чверть погодженого обсягу. Партнери надають 2 100 мегават на годину.
Президент Володимир Зеленський заявив, що Росія намагається використати холод як зброю, тому цинічно атакує енергетичні об'єкти України, щоб викликати блекаути. Їхня мета – залишити людей без електроенергії або навіть змусити їх поїхати, якщо мова йде про прифронтові області.