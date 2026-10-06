Длительные отключения электричества и дефицит топлива: к чему следует готовиться украинцам

В настоящее время активно распространяется информация о том, что украинцам следует запасаться топливом. Кроме того, в некоторых сообщениях население активно пугают длительными отключениями света.

Возникнут ли у украинцев проблемы с энергетикой и топливом

Распространение таких сообщений вне контекста может провоцировать панику среди людей и искусственный ажиотаж, о чем подчеркнули в Центре противодействия дезинформации.

Следует также добавить, что ситуацией активно пользуется российская пропаганда: враг преувеличивает риски и манипулирует информацией, чтобы усилить тревогу и дестабилизировать ситуацию в Украине.

Информацию о необходимости срочно запасаться топливом или о возможных почти суточных отключениях света следует воспринимать как вероятный сценарий, а не гарантированное развитие событий,

– пояснили украинцам.

На данный момент населению дали два совета:

проверять информацию;

следить за ходом событий.

Напомним, что обеспечение Киева топливом остается стабильным. На данный момент дефицита не ожидается. А поврежденные АЗС "Укрнафты" уже возобновили свою работу.

Какая есть информация о свет

В Украину вернулисьграфики отключений электричествана фоне российских атак. Отмечается, что энергетики делают все возможное, чтобы как можно скорее восстановить электроснабжение всех обесточенных потребителей.