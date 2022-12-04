"Банки готовятся к блэкаутам": как будут работать финучреждения

Все структуры в Украине пытаются составить план на случай блэкаута. Банки не исключение. Что будут делать банки в режиме полного блэкаута, читайте в материале.

Как рассказывает 24 каналу Татьяна Путинцева, Председатель Правления Акционерного Общества "КОМИНБАНК" (COMINBANK), коммерческие банки Украины готовятся к блекаутам продолжительностью до 5-10 суток.

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После первого блекаута, который длился почти 1,5 суток, некоторые коммерческие банки уже действуют в рамках собственных "антикризисных протоколов". Это касается оптимизации работы имеющихся отделений с обязательным предоставлением максимального спектра услуг, эффективной работы головного офиса, создания резервного офиса и усиления мероприятий киберзащиты,

— отметила эксперт.

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Нацбанк советует:

продлить срок платежных карт минимум на 3 месяца, срок действия которых истекает в ноябре-декабре;

предоставить бесплатный доступ к Wi-Fi посетителям дежурных отделений;

предоставить возможность временной отмены комиссий за снятие средств в дежурных отделениях банка.

Всем финучреждениям для полноценной работы в условиях блекаутов нужно:

установить источники бесперебойного питания в течение рабочего дня и определение перечня отделений, которые будут работать без остановок в работе;

обеспечить Центры обработки данных (ЦОД) и контакт-центры резервными генераторами;

использовать несколько альтернативных каналов связи для критических направлений работы.

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Как работать банки в условиях блекаута

Как рассказал экономист и член совета НБУ Василий Фурман, уже около тысячи отделений готовятся к блекауту. В первую очередь, речь идет о системно важных банках, которых в Украине 14.

Многие малые и средние банки также закупают дизель-генераторы и планируют работать в режиме блекаута.

Чтобы украинцев не остались без наличных денег, крупные банки, прежде всего "ПриватБанк", "Ощадбанк", приняли решение об увеличении лимита снятия наличных с банкоматов: