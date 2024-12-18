Повышение налогов в 2025: какое решение приняло украинское правительство

В этом году правительство приняло решение об увеличении налогов. В частности, военный сбор для большинства украинцев вырос с 1,5 до 5%.

На сколько вырастут налоги в 2025 году

По словам нардепа Даниила Гетманцева, в 2025 году рост налогов не предвидится, если события будут развиваться по базовому сценарию, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Суспильнэ".

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Даниил Гетманцев Глава финансового комитета Верховной Рады Украины Но можем иметь пессимистический сценарий – это если на фронте будет негативное развитие событий, и понадобятся дополнительные поступления, то не исключаются те или иные решения.

Гетманцев говорит, что запланированных поступлений в бюджет должно хватить. Средств достаточно, в частности, благодаря увеличению налогов, которое произошло "задним числом" в этом году.

Это было вынужденное решение. Принципиальная позиция была не принимать законы под елку, но война меняет подходы. Выбрали плохой, но более легкий вариант,

– отмечает Гетманцев.

Обратите внимание! По словам Гетманцева, благодаря увеличению налогов, в бюджет будет дополнительно привлечено 140 миллиардов гривен в 2025 году.