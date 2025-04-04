Могут ли в Украине начаться отключения воды и как на это влияет тариф

После резонансной ситуации в Ривном, где местный водоканал анонсировал почасовое водоснабжение, встал вопрос, может ли быть такой сценарий в других городах. Из-за низких тарифов водоканалы оказываются в затруднительном положении.

Что произошло в водоканале Ровно

Введение графиков подачи воды "Ровнооблводоканал" решил пока отложить после срочного совещания с участием местных властей. Однако, предприятие оказалось в финансовом кризисе из-за того, что действующие тарифы не соответствуют реальным затратам, передает 24 Канал со ссылкой на издание "Фокус".

Читайте также Отключение воды в Ровно: действительно ли горожанам ограничат водоснабжение

Действующий тариф на водоснабжение остается на довоенном уровне 2021 года – 32,6 гривны за кубометр. Из-за правительственного постановления, которое во время военного положения рекомендует не повышать тарифы для населения, потребители продолжают платить по старым расценкам. В "Ривнеоблводоканале" отмечают, что этот тариф уже давно не покрывает расходов.

Несмотря на то, что население практически полностью оплачивает счета, тариф, который не соответствует реальным затратам, привел к наращиванию долгов предприятия – сейчас они превысили 115 миллионов гривен.

Из этой суммы почти 70 миллионов гривен – это задолженность за электроэнергию, а еще около 45 миллионов гривен – долг перед "Ривнеазотом" за очистку сточных вод.

Именно поэтому в компании считают, что единственным способом, который позволит немного сэкономить на электроэнергии, остается почасовое ограничение водоснабжения для населения,

– говорит и.о. директора "Ровнооблводоканала" Андрей Грухаль.

Отключение воды пока не будет, но ситуация критическая

Нардеп Алексей Кучеренко заверил, что водоснабжение в городах не будут прекращать, а водоканалы не будут отключать от электроэнергии, несмотря на долги – это попытка привлечь внимание к тарифному кризису.

В то же время эксперт Олег Попенко отметил, что проблема не только в тарифах, но и в бездействии местной власти, которая не контролирует работу критической инфраструктуры, как это видно на примере Ровно.

Заметьте! Почти все водоканалы в Украине находятся в критическом состоянии из-за отсутствия модернизации и инвестиций. В то же время эксперты отмечают, что именно местные власти должны понимать социальную важность таких предприятий и поддерживать их – как, например, в Полтаве, где город компенсирует разницу в тарифах, чтобы избежать долгов за электроэнергию.