Эта зима точно будет сложнее: действительно ли возможны отключения по 20 часов

Журналисты BBC написали, что, если россияне продолжат бить по электростанциям, то по худшему сценарию следующей зимой украинцы могут быть без света и отопления до 20 часов в сутки. Однако, такие заявления напоминают вражескую ИПСО.

Такое мнение 24 Каналу высказал экономист, исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, отметив, что это все для того, чтобы запугать украинцев. В то же время он добавил, что эта зима точно будет сложнее предыдущей. К слову, журналисты уверены, что ситуация с электроэнергией ухудшится с повышением летней температуры.

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"Не думаю, что будет настолько "все, беда – 20 часов отключения", – отметил исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба.

Когда может увеличиться количество отключений света

Россияне уничтожили достаточно много маневровой генерации. Примерный ежесуточный дефицит мощностей – примерно на уровне 3,5 гигаватта электрической энергии.

"В пиковые моменты даже закупали по 6 – 7 гигаватт. Но это тогда, когда у нас на капитальном ремонте были ядерные энергоблоки", – сказал Пендзин.

Сейчас стало меньше отключений, ведь завершился капитальный ремонт одного из ядерных энергоблоков. В то же время с 1 июля должны начать ремонт уже другого энергоблока. Поэтому количество отключений в июле может возрасти.

Что важно для ремонта энергообъектов

Владимир Зеленский заявил, что у Украины есть план, как построить до 1 гигаватта мощностей маневровой газовой генерации до конца этого года. А также – еще 4 гигаватта в течение следующих лет. Для этого Украина получила оборудование. Однако, считает экономист, может быть техническая проблема, связана с бюрократией.

Между тем страны Балтии и Польша предоставили Украине оборудование бывших советских теплоэлектростанций для восстановления Трипольской и Змиевской ТЭС. В то же время для государственного "Центрэнерго" выделили 1,5 миллиарда гривен для срочного ремонта.

Без противовоздушной обороны – это выброшенные деньги. Очень надеюсь, что за лето этот вопрос решат. Пока что апокалипсиса нет. Ближе к зиме будем смотреть,

– отметил исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба.

К слову, глава правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий отметил, что ситуация зимой с электроэнергией будет зависеть от многих факторов. Говорится, в частности, об обстрелах. Сейчас есть пессимистические сценарии, когда света может не быть по 6 – 7 часов подряд. А также – оптимистические, когда удастся построить часть новых генерирующих мощностей.