Об этом в эфире национального марафона сказал генеральный директор YASNO Сергей Коваленко. Он подчеркнул, что к ситуации с длительными отключениями света украинцам надо быть готовыми, передает 24 Канал.

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В Yasno призвали готовиться к свету по 6 – 7 часов в день

Сергей Коваленко отметил, что зимой дефицит электроэнергии точно будет. Однако сейчас речь идет о том, какой будет размер дефицита.

По словам генерального директора компании Yasno, очень трудно прогнозировать зиму, потому что сейчас лето и непонятно, с какой генерацией мы выйдем на отопительный сезон.

Мы точно знаем, что зимний пик достаточно большой. Если генерация плюс возможности по импорту останутся на том же уровне, как есть, то дефицит будет достигать под 35%. Если потом отнять критическую инфраструктуру, если потом все сделать, то мы можем действительно сидеть 6 – 7 часов со светом,

– сказал он.

Коваленко отметил, что ситуацию с длительными отключениями света надо уже в августе обсуждать. Потому что именно тогда будет понятно, какие у Украины возможности по импорту и сколько энергетики успеют восстановить генерации.

Как надо готовиться к значительному дефициту электроэнергии

Коваленко отметил, что бытовым потребителям и бизнесу надо быть готовыми к значительному дефициту электроэнергии.

"Как можно к нему приготовиться? Это альтернативные варианты жизни. Начиная от батарей, батареек различного формата, и заканчивая генерацией, которая может быть. Если есть возможность – солнечные панели, инверторы, батареи, генераторы и т.д.", – подчеркнул гендиректор Yasno.

Он также заявил, что в следующие месяц – полтора ситуация с электроснабжением будет достаточно сложная.

Более жесткие отключения будут уже в июле