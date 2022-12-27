Буковель, Славское, Драгобрат: сколько в этом году стоит съездить на лыжи

В Украине около 10 горнолыжных курортов в карпатских селах, где украинцы любят отдыхать зимой. Пожалуй, самым популярным из них является Буковель, однако и цены там достаточно высоки.

Впрочем, есть ряд более экономных альтернатив, где отдохнуть можно без удара для кошелька. Во сколько обойдется украинцам съездить на горнолыжный курорт зимой этой зимой, подсчитал 24 канал.

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Аренда жилья

Только в Буковеле более 100 отелей, цена за ночь для двух в которых начинается от 1250 гривен. В целом же цены доходят до 24 000 за ночь. Если вы хотите отдохнуть в Буковеле и при этом хотите сэкономить на жилье, можете арендовать усадьбу в соседних селах, например Татарове и Полянице. В Буковель оттуда каждый день ездят автобусы, по которым можно добраться подъемников за 15 минут.

Арендовать комфортное жилье на двоих в Ясине, где тоже есть горнолыжные спуски, будет стоить от 250 до 1800 гривен. Арендовать целый дом с пятью спальнями стоит 3500 гривен. Цены на двухместные номера в Ворохте стартуют от 630 гривен, а в Славском от 800 гривен.



Резиденция в Буковеле

Прокат лыж и одежды

Арендовать лыжи во Львове или Ивано-Франковске обойдется так же, как и в курортных городках. Аренда снаряжения на день стоит около 200 гривен. А аренда одежды в Буковеле дороже – примерно 310 гривен в день. Поэтому его лучше арендовать по дороге на отдых.

Цены на подъемнике

Стоимость одного подъема в Буковеле стоит от 105 до 135 гривен. Можно купить и абонемент в день, который обойдется дешевле – от 975 гривен. Подъемы в течение 5 дней в Буковеле будут стоить от 3850 гривен. Абонемент в день в Драгобрате стоит 800 гривен, в Звениве 600 гривен, а в Волосянке около Славского – до 900 гривен.

Дополнительные развлечения

Кроме спусков на лыжах, на многих горнолыжных курортах туристам предлагают согреться в горячем чане. Стоимость этого удовольствия в Буковеле составляет около 1500 гривен для компании из 4-5 человек за 2 часа. Чан в Ворохте обойдется примерно в 1300 гривен за 2 часа, а в Яремче – 1200 гривен.

Таким образом, съездить на лыжи в Карпаты на 5 дней будет стоить от 7000 гривен для одного человека без еды при условии, что придется арендовать одежду и лыжи.

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