Уникальная возможность для киевлян: как отказаться от бумажных платежек
14 ноября 2023, 15:51Читати новину українською
Источник:Центр коммунального сервиса
Начиная с 10 июля, у киевлян есть возможность отказаться от бумажных платежек навсегда. Для желающих все счета будут поступать в электронном виде.
Почему онлайн-платежки выгоднее
Такая возможность ЦКС разработала в связи с регулярными обращениями клиентов относительно желания отказаться от бумажных платежек.
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К преимуществам такого способа информирования относятся:
- данные быстрее поступают к клиенту;
- есть возможность заказать дубликат счета для распечатки;
- оплатить счет можно онлайн в любое время.
Как отказаться от бумажных платежек
Чтобы отказаться от бумажных платежек, нужно выполнить следующую инструкцию:
- в кабинете потребителя, во всплывающем окне, нужно выбрать адрес, по которому есть желание отказаться от бумажного счета (также это можно сделать на странице управления профилем);
- если у потребителя есть несколько объектов, за которые ему поступают платежки, он может нажать кнопку "Отказаться для всех объектов";
- на электронную почту потребителя поступит уведомление о подтверждении отказа от получения бумажных счетов-уведомлений.
Можно также оставить заявление в районном сервисном центре ЦКС. Контакты можно найти по ссылке.