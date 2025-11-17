Несмотря на антикоррупционное расследование: экс-госсекретарь США присоединился к компании Fire Point

Бывший государственный секретарь США Майк Помпео присоединился к совещательному совету ведущей украинской оборонной компании, известной своими дальнобойными дронами. И это несмотря на то, что продолжается антикоррупционное расследование.

Что известно о присоединении Помпео к компании?

С целью усиления своей международной репутации Fire Point открывает новый завод в Дании и привлекает известных представителей индустрии, пишет 24 Канал со ссылкой на AP.

Читайте также ГБР проверяет своих сотрудников на связь с фигурантами дела "Мидас"

Компания также стремится расширить производство боевых крылатых ракет, планируя более чем вдвое увеличить нынешние мощности. Однако внимание общества остается пристальным из-за продолжающегося антикоррупционного расследования.

Руководство Fire Point настаивает, что им нечего скрывать и что они работают по строгим протоколам военного положения. Критики же ставят под сомнение:

непрозрачное происхождение компании; монополию на контракты с Минобороны; возможные связи с Тимуром Миндичем.

Fire Point до полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года была почти неизвестной. Но сейчас отчитывается о примерно 1 миллиард долларов дохода за этот год. Компания также строит завод в Дании для производства важного ракетного топлива.

Интересно! Advisory board был создан 12 ноября, и в его состав вошел Помпео. К совету присоединятся еще три человека.

Что известно о Fire Point?

Опираясь на успех ударного дрона FP-1, компания теперь планирует наращивать производство крылатых ракет. Они очень востребованы в Украине,поскольку западных ракет все еще не хватает.

Fire Point успешно испытала Flamingo в боевых условиях по меньшей мере четыре раза. В конце августа ее использовали для удара по базе ФСБ в Армянске на оккупированном Крымском полуострове. На этой неделе ракету применили для удара по целям в российском Орле.

Fire Point является одним из ключевых получателей так называемой "датской модели" – механизма финансирования, основанного Данией, согласно которому иностранные правительства непосредственно финансируют украинские оборонные компании вместо закупки вооружений в собственной оборонной промышленности для дальнейшей передачи Украине. В Дании строят завод по производству твердого ракетного топлива, в том числе и для Flamingo.

Но быстрый рост компании омрачает расследование украинских антикоррупционных органов. Следователи проверяют, завышала ли Fire Point цены на комплектующие или количество дронов в контрактах с Минобороны по FP-1, а также анализируют возможные связи с Миндичем,

– говорится в материале.

Важно! Антикоррупционные органы заявили, что они не расследуют Flamingo.

Депутаты поставили под сомнение Fire Point из-за:

ее очевидной монополии на дальнобойные дроны; способности получать прибыльные контракты, несмотря на недавнее появление на рынке; непрозрачной структуры собственности.

Законным владельцем значится Егор Скалыга, который имеет связи с индустрией развлечений – как и Миндич. Основатель компании Денис Штилерман сообщил, что он является мажоритарным владельцем, а Скалыга владеет 2%.

Интересно! В частности, в воскресенье инженеры компании нарисовали розового фламинго на одной из ракет Flamingo, приобретенной за средства краудфандинговой кампании чешской организации Weapons to Ukraine. Стоимость каждой ракеты – примерно 500 тысяч долларов.

Напомним, что в сентябре Fire Point анонсировала разработку собственных баллистических ракет FP-7 и FP-9, а также систем противовоздушной обороны. Об этом писал "Милитарный".

В частности компания представила технические характеристики двух новых баллистических ракет – FP-7 и FP-9.

Главное внимание компании сейчас сосредоточено на баллистике и ПВО.

Что известно о ситуации с коррупцией?