Он отметил, что работа в этом направлении продолжается. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-конференцию Зеленского с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

Смотрите также Украина и Франция подписали текст исторического соглашения: заявления Зеленского и Макрона

Что сказал Зеленский о коррупции?

По мнению Зеленского, пока Украина сделала недостаточно для борьбы с коррупцией. Однако президент заверил, что работа в этом направлении продолжается.

Пресс-конференция Зеленского и Макрона: видео Общественное Новости

Заявления Зеленского о коррупции в Украине: коротко о главном