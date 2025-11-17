Он отметил, что работа в этом направлении продолжается. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-конференцию Зеленского с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.
Что сказал Зеленский о коррупции?
По мнению Зеленского, пока Украина сделала недостаточно для борьбы с коррупцией. Однако президент заверил, что работа в этом направлении продолжается.
Заявления Зеленского о коррупции в Украине:
Ранее Владимир Зеленский заявил, что поддерживает расследование коррупции в энергетическом секторе. Он добавил, что, прежде всего, министры будут нести политическую ответственность, а решение суда определят меру наказания.
Глава государства заверил, что не будет влиять на антикоррупционные органы, а все виновные должны быть равны перед законом.
Исполнительный директор Центра противодействия коррупции Дарья Каленюк в эфире 24 Канала отметила, что Запад ожидает конкретных действий от Зеленского для сохранения доверия партнеров после коррупционного скандала в "Энергоатоме". Центр противодействия коррупции призывает президента поддержать антикоррупционные органы, отказаться от коррупционного окружения и обеспечить независимость расследований.