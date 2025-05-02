Курс валют 2 мая: доллар и евро с незначительными колебаниями

Валюты в банках претерпели незначительные изменения за последние сутки. Следовательно, доллар подорожал на 5 копеек как при продаже, так и при покупке, а евро осталось почти без изменений. На черном рынке колебания валют произошло в пределах нескольких копеек.

Курс валют в банках

По состоянию на утро 2 мая, как сообщил 24 Канал со ссылкой на сайт "Минфин", покупка доллара в банках стоит в среднем по 41,25 гривны (+5 копеек против 1 мая) и продажа по 41,90 гривны (+5 копеек).

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Покупка евро проходит по 46,90 гривны (без изменений), продажа – по 47,60 гривны (-2 копейки).

Курс на черном рынке

Купить доллар можно в среднем по 41,58 гривны (+3 копейки), а продать по 41,58 гривны (-2 копейки).

(+3 копейки), а продать (-2 копейки). Покупка евро по 47,23 гривны (-7 копеек), а продажа по 47,50 гривны (без изменений).

Курс в обменниках

По состоянию на 1 мая, доллары покупают в среднем по: 41,01 гривне (-4 копейки), а продают по 41,56 гривны (+3 копейки), по данным finance.ua.

(-4 копейки), а продают (+3 копейки), по данным finance.ua. Евро покупают по 46,92 гривны (-13 копеек), а продают по 47,71 гривне (+1 копеек).

Когда Украина перейдет на евро

Как рассказал для 24 Каналом экономист Олег Гетман, за 3 или 5 лет НБУ могу привязать курс гривны к курсу евро вместо курса доллара.

Олег Гетман Координатор экспертных групп Экономической экспертной платформы Украина направляется в Евросоюз, поэтому нашей основной валютой будет евро и ее объемы увеличиваются в нашей внешней торговле.

В то же время курс доллара в таком случае будет рассчитываться уже по кросс-курсу через евро.