Дизтопливо по 90 гривен за литр: ждать ли нового скачка цен на топливо

19 марта средние цены на дизельное топливо в Украине достигли 79,16 гривны за литр, что на 2,4 гривны больше, чем в начале недели. Эксперты прогнозируют дальнейший рост, ведь на стоимость дизтоплива в Украине влияет не только война на Ближнем Востоке.

Почему цены на топливо продолжат расти?

В комментарии 24 Каналу эксперт по энергетике Геннадий Рябцев рассказал, что вероятность стремительного роста цен на дизтопливо в Украине очень высока, ведь попытка трейдеров выставлять свои условия на рынке не получила ответа от государства.

Геннадий Рябцев Главный научный сотрудник Национального института стратегических исследований Я не вижу каких-то ограничений для тех премиальных сетей, которые являются инициаторами такого быстрого роста. То есть их нет. Вместо того, чтобы проанализировать структуру розничной цены, в частности величину наценки, правительство ввело этот "ебачок" – и все. То есть правительство стимулировало дальнейший рост цены.

По словам эксперта, сейчас трудно прогнозировать, на чем остановится рост цен, ведь этот процесс ничего не сдерживает. В то же время его последствия могут негативно повлиять на новый аграрный сезон в Украине.

Меня беспокоит, какими будут цены на сельскохозяйственную продукцию, которая вырастет в этом сезоне. Вообще никто не обращает внимание, об этом никто не говорит. А там может быть ужас, ее просто может не быть. Не то, что она там будет дорогая, ее просто может не быть,

– говорит Геннадий Рябцев.

В комментарии 24 Каналу эксперт по энергетике Владимир Омельченко отметил, что сложность прогнозирования цен на топливо в Украине заключается не только в неопределенности вокруг войны в Иране и перспектив разблокирования Ормузского пролива, но и в особенностях украинского рынка топлива.

Владимир Омельченко Директор энергетических программ Центра Разумкова Трудно давать прогнозы, потому что, во-первых, внешние факторы вокруг Ирана и Ормузского пролива неопределенные. И второе – у нас же рынок фактически олигопольный, то есть есть определенные признаки согласованных действий. Эти два серьезных риска не позволяют прогнозировать, на мой взгляд, цены на рынке.

Среди возможных последствий стремительного подорожания топлива эксперт приводит следующие:

снижение потребления из-за высоких цен;

усиление инфляционных процессов в стране.

Заметьте! Как пишет "РБК-Украина" со ссылкой на прогноз директора Консалтинговой группы "А-95" Сергея Куюна, розничная стоимость дизтоплива в Украине может достичь 90 гривен за литр уже через следующую неделю. Среди причин – дефицит этого вида топлива в Европе, куда его импортируют преимущественно с Ближнего Востока. Рост стоимости дизеля на лондонской бирже ICE до более 1 300 литров за тонну влияет на себестоимость топлива на украинской границе: речь идет об около 80 гривен за литр, к которому добавятся расходы на доставку, налоги и прибыль.

Насколько подорожало дизтопливо в Украине с конца февраля?

Из данных Консалтинговой группы А-95, которые приводит "Минфин", известно, что средняя цена литра дизельного топлива на АЗС Украины с конца февраля по состоянию на 19 марта выросла более чем на 17 гривен:

27 февраля литр дизтоплива в среднем стоил 61,60 гривен;

19 марта средняя цена на этот вид топлива составляет 79,16 гривны.

Как государство отреагировало на подорожание топлива в Украине?