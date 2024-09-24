Стоимость дизеля в Европе выросла: повлияло ли это на рынок Украины

Сейчас на европейском рынке растет стоимость дизтоплива, что непосредственно влияет на Украину. Цены в Европе выросли на 27 долларов за тонну, что эквивалентно 1,12 гривны за литр.

Цены на дизтопливо

По данным enkorr, на прошлой неделе стоимость дизтоплива в Средиземноморье колебалась в пределах 674 – 683 долларов за тонну, тогда как на севере Европы – 669 – 675 долларов за тонну.

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Это значительно повлияло на украинский рынок. С 16 по 20 сентября стоимость дизтоплива выросла на 0,22 гривны за литр до 43,21 гривны за литр.

Обратите внимание! Из-за повышения цен, продажа дизтоплива значительно сократилась.

Если проигрываешь в 5 – 10 копеек за литр, уже никто не берет,

– сказал один из трейдеров.

В Украине цены на дизельное топливо демонстрируют значительные региональные различия. В южных регионах цены колеблются между 40,95 и 41,70 гривны за литр. В противоположность этому, потребители в западной части страны сталкиваются с более высокими ценами, которые колеблются от 42 до 43,70 гривны за литр.