Энергетическая помощь от Японии
Владимир Зеленский отметил, что сейчас Украина работает над восстановлением энергетики.
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Восстановление нашей энергетики после российских обстрелов и подготовка к зиме – задачи, над которыми сейчас активно работаем. Вместе с премьер-министром Фумио Кишидой обсудили ситуацию в энергетике. Спасибо за новый пакет энергетической помощи, который готовит Япония.
Зеленский выразил благодарность правительству Японии за непоколебимую поддержку Украины с начала полномасштабного вторжения России. Во время дискуссии Зеленский предоставил обновленную информацию о текущем состоянии энергетического сектора Украины.
В ответ премьер-министр Японии Кисида объявил, что Япония находится в процессе подготовки нового пакета энергетической помощи, который будет включать необходимое оборудование, такое как трансформаторы и генераторы. Кисида подтвердил приверженность Японии продолжению поддержки Украины в эти сложные времена.
Заметьте! Также во время встречи Зеленский наградил Кисиду орденом Ярослава Мудрого.
Также политики обсудили совместные усилия с партнерами по G7 и ЕС по созданию практического механизма, направленного на разблокирование 50 миллиардов долларов из замороженных российских активов. Президент подчеркнул необходимость активизации усилий для закрытия всех лазеек, которые Россия может использовать для избежания санкций.