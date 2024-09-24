Енергетична допомога від Японії

Володимир Зеленський наголосив, що нині Україна працює над відновленням енергетики.

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Володимир Зеленський Президент України Відновлення нашої енергетики після російських обстрілів і підготовка до зими — завдання, над якими зараз активно працюємо. Разом із прем'єр-міністром Фуміо Кішидою обговорили ситуацію в енергетиці. Дякую за новий пакет енергетичної допомоги, який готує Японія.

Зеленський висловив вдячність уряду Японії за непохитну підтримку України з початку повномасштабного вторгнення Росії. Під час дискусії Зеленський надав оновлену інформацію про поточний стан енергетичного сектору України.

У відповідь прем'єр-міністр Японії Кісіда оголосив, що Японія перебуває в процесі підготовки нового пакета енергетичної допомоги, який включатиме необхідне обладнання, таке як трансформатори та генератори. Кісіда підтвердив відданість Японії продовженню підтримки України в ці складні часи.

Зауважте! Також під час зустрічі Зеленський нагородив Кісіду орденом Ярослава Мудрого.

Також політики обговорили спільні зусилля з партнерами по G7 та ЄС щодо створення практичного механізму, спрямованого на розблокування 50 мільярдів доларів із заморожених російських активів. Президент наголосив на необхідності активізації зусиль для закриття всіх лазівок, які Росія може використати для уникнення санкцій.