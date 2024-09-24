Ціни на дизпаливо

За даними enkorr, минулого тижня вартість дизпалива в Середземномор'ї коливалася в межах 674 – 683 доларів за тонну, тоді як на півночі Європи – 669 – 675 доларів за тонну.

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Це значно вплинуло на український ринок. З 16 по 20 вересня вартість дизпалива зросла на 0,22 гривні за літр до 43,21 гривні за літр.

Зверніть увагу! Через підвищення цін, продаж дизпалива значно скоротився.

Якщо програєш у 5 – 10 копійок за літр, вже ніхто не бере,

– сказав один із трейдерів.

В Україні ціни на дизельне паливо демонструють значні регіональні відмінності. У південних регіонах ціни коливаються між 40,95 та 41,70 гривні за літр. На противагу цьому, споживачі в західній частині країни стикаються з вищими цінами, які коливаються від 42 до 43,70 гривні за літр.