Затишье на наличном: неужели доллар за сутки не изменился
4 апреля 2024, 10:02Читати новину українською
В банках американская валюта впервые за долгое время не изменилась в цене при покупке и продаже. Это касается и курса евро. На черном рынке наблюдается спад стоимости, но мизерный.
Курс валют в банках
- По состоянию на утро 4 апреля, по данным Минфина, покупка банками наличного доллара составляет в среднем 39,10 гривны (без изменений по сравнению с 3 апреля), а продажа – 39,55 гривны (-5 копеек).
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- Покупка наличного евро в среднем осуществляется по 42,20 гривны (без изменений), а продажа – в среднем за 42,90 гривны (без изменений).
Курс на черном рынке
- На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 39,35 гривны (-5 копеек), а продажа – 39,45 гривны (-6 копеек).
- Евро покупают за 42,75 гривны (-1 копейка), а продают за 42,95 гривны (+1 копейка).
Курс в обменниках
- Обменники покупают доллар в среднем за 38,75 гривны (-24 копейки), а продают – за 39,51 гривны (+1 копейка), по данным finance.ua.
- Евро колебалось на уровне: покупка – 42,25 гривны (-18 копеек), а продажа – 43,09 гривны (+10 копеек).
Сколько стоит доллар на этой неделе
Для 24 Канала банкир Анна Золотько рассказала, что на наличном рынке ближе к концу прошлой недели произошел курсовой всплеск. Таким образом, стоимость доллара почти достигла уровня в 39,6 гривны за доллар
Эта ситуация была спровоцирована повышенной волатильностью в безналичном сегменте.
Впрочем, на эту неделю Золотько прогнозирует, что вероятно небольшое снижение стоимости наличного доллара.Обратите внимание! В течение этой недели курс может колебаться в диапазоне 39,20 – 39,80 гривны за доллар.