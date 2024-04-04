Затишье на наличном: неужели доллар за сутки не изменился

В банках американская валюта впервые за долгое время не изменилась в цене при покупке и продаже. Это касается и курса евро. На черном рынке наблюдается спад стоимости, но мизерный.

Курс валют в банках

По состоянию на утро 4 апреля, по данным Минфина, покупка банками наличного доллара составляет в среднем 39,10 гривны (без изменений по сравнению с 3 апреля), а продажа – 39,55 гривны (-5 копеек).

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Покупка наличного евро в среднем осуществляется по 42,20 гривны (без изменений), а продажа – в среднем за 42,90 гривны (без изменений).

Курс на черном рынке

На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 39,35 гривны (-5 копеек), а продажа – 39,45 гривны (-6 копеек).

(-5 копеек), а продажа – (-6 копеек). Евро покупают за 42,75 гривны (-1 копейка), а продают за 42,95 гривны (+1 копейка).

Курс в обменниках

Обменники покупают доллар в среднем за 38,75 гривны (-24 копейки), а продают – за 39,51 гривны (+1 копейка), по данным finance.ua.

(-24 копейки), а продают – за (+1 копейка), по данным finance.ua. Евро колебалось на уровне: покупка – 42,25 гривны (-18 копеек), а продажа – 43,09 гривны (+10 копеек).

Сколько стоит доллар на этой неделе

Для 24 Канала банкир Анна Золотько рассказала, что на наличном рынке ближе к концу прошлой недели произошел курсовой всплеск. Таким образом, стоимость доллара почти достигла уровня в 39,6 гривны за доллар

Анна Золотько Директор департамента казначейских операций Unex Bank Эта ситуация была спровоцирована повышенной волатильностью в безналичном сегменте.

Впрочем, на эту неделю Золотько прогнозирует, что вероятно небольшое снижение стоимости наличного доллара.

В течение этой недели курс может колебаться в диапазоне 39,20 – 39,80 гривны за доллар.