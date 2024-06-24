Где выгодно покупать доллар: в банках или обменниках

Среди надежных и официальных вариантов купить валюту в Украине есть обменные пункты и банки. Кроме того, многие граждане могут приобрести или обменять валюту и на черном рынке, впрочем, здесь следует знать некоторые нюансы.

Сколько стоит валюта в банках и обменниках

Сегодня, 24 июня, средний курс доллара в банках, по данным "Минфина", колеблется при покупке и продаже от 40,40 гривны до 40,85 гривны.

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Таким образом купить одну валюту придется за 40,85 гривны, а купить одну валюту придется за 40 85 гривны 100 долларов – за 4 085 гривны.

По курсу евро, то покупка одной валюты составляет 44 гривны. Соответственно 100 евро будут стоить 4 400 гривен.

Несколько похожая ситуация и с обменными пунктами, как сообщают на finance.ua. Однако курс покупки и продажи там все же отличается:

Один доллар купить можно за 40,88 гривны, а уже 100 долларов – за 4 088 гривен ,

, Евро стоит 44,18 гривны. Итак, 100 евро обойдется в 4 418 гривен.

Выгоднее покупать американскую и европейскую валюту все же в банках. Там цена на несколько гривен дешевле, хотя серьезной разницы нет.

Стоит ли доллар меньше на черном рынке

Средняя стоимость покупки доллара на черном рынке тождественна стоимости валюты в обменниках, по состоянию на 24 июня, – один доллар стоит 40,88 гривны, а значит, 100 долларов – это 4 088 гривен.

Впрочем, обменять валюту на гривну на черном рынке можно по самому высокому курсу – аж за 40,80 гривны. В то время как в банках и обменниках это где-то на уровне 40,40 гривны.

Черный рынок не является одним из надежных вариантов по покупке и продаже валюты. Все потому, что на рынке легко подсунуть фальшивую купюру, а в случае обмана правоохранители не смогут вас защитить. Советуют осуществлять обмен валюты на черном рынке в людных местах, проверять купюры и пересчитывать их не отходя от продавца.