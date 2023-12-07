Доллар снова подорожал: курс от НБУ на сегодня

Официальный курс американской валюты в дальнейшем лезет вверх. В сутки доллар несущественно, однако подорожал. Впрочем, курс евро наоборот начинает дешеветь.

Официальный курс 7 декабря

За данным Нацбанка, официальный курс 7 декабря составляет 36,69 гривны за доллар. За сутки курс вырос на 3 копейки.

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Что касается евро, то на сегодняшний день цена достигла 39,54 гривны. Это уже несколько дней подряд стоимость падает – за прошедшие сутки на 10 копеек.

Каким будет официальный курс доллара и евро 8 декабря:

Доллар – 36,67 гривны,

Евро – 39,49 гривны.

Курс на наличном рынке

По состоянию на утро 7 декабря доллар продолжал дешеветь в банках и обменниках.

в банках покупка составляет 36,9 гривны , а продажа – 37,45 гривны.

покупка составляет , а продажа – В обменниках : покупка – на уровне 37,15 гривны , а продажа – 37,55 гривны.

: покупка – на уровне , а продажа – На черном рынке: покупка – 37,35 гривны, а продажа – 37,43 гривны.

Каким будет курс доллара

В комментарии 24 Каналу банкир Тарас Лесовой рассказал, что в течение следующей недели курс на межбанке будет варьироваться в диапазоне 36,4-37 гривен за доллар и 39-40 гривен за евро.

Тарас Лесовой Начальник департамента казначейства Глобус Банка При этом ежедневные колебания будут в коридоре 0,1–0,2 гривны, а разница между курсами покупки и продажи ожидается будет меньше 0,1 гривны.

Банкир добавляет, что на межбанке с 11 по 17 декабря рынок будет пытаться приблизиться к наличному. В то же время, по словам Лесового, ситуации на наличном рынке будет полностью зеркальной до безналичного:

текущие курсовые изменения ожидаются в диапазоне 36,8–37,5 гривны за доллар и 39–41 гривны за евро,

разница между курсами покупки и продажи будет на уровне 0,3 гривны, а текущие (ежедневные) колебания не превысят 0,3 гривны.