Официальный курс 6 декабря
По данным Нацбанка, официальный курс 6 декабря составляет 36,66 гривны за доллар, что на 13 копеек больше, чем вчерашняя стоимость курса.
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Что касается евро, то на сегодня цена достигла 39,64 гривны. Цена опустилась за день на 7 копеек.
Каким будет официальный курс доллара и евро 7 декабря:
- Доллар – 36,69 гривны,
- Евро – 39,54 гривны.
Курс на наличном рынке
По состоянию на утро 6 декабря доллар продолжал дешеветь в банках и обменниках.
- В банках покупка составляет 36,85 гривны, а продажа – 37,45 гривны.
- В обменниках: покупка – на уровне 36,93 гривны, а продажа – 37,43 гривны.
- На черном рынке: покупка – 37,35 гривны, а продажа – 37,45 гривны.
Результаты "управляемой гибкости" курса
Замглавы НБУ Юрий Гелетий рассказал, что в ноябре по сравнению с сентябрем ситуация на валютном рынке улучшилась. Следовательно, объем сделок между банками без участия НБУ увеличился почти втрое по сравнению с сентябрем – до 88 миллионов долларов в день.
Среднедневная чистая продажа валюты НБУ уменьшилась до 111 миллионов долларов по сравнению со 128 миллионами долларов в сентябре. А официальный курс колеблется в обе стороны, таким образом реагируя на изменения на валютном рынке.
Кроме того, он добавил, что гривна укрепилась на наличном рынке – с начала ноября на 0,8%. А разница между официальным и наличным курсом приблизилась к 3%.