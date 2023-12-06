Официальный курс 6 декабря

По данным Нацбанка, официальный курс 6 декабря составляет 36,66 гривны за доллар, что на 13 копеек больше, чем вчерашняя стоимость курса.

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Что касается евро, то на сегодня цена достигла 39,64 гривны. Цена опустилась за день на 7 копеек.

Каким будет официальный курс доллара и евро 7 декабря:

Доллар – 36,69 гривны,

Евро – 39,54 гривны.

Курс на наличном рынке

По состоянию на утро 6 декабря доллар продолжал дешеветь в банках и обменниках.

В банках покупка составляет 36,85 гривны , а продажа – 37,45 гривны.

покупка составляет , а продажа – В обменниках : покупка – на уровне 36,93 гривны , а продажа – 37,43 гривны.

: покупка – на уровне , а продажа – На черном рынке: покупка – 37,35 гривны, а продажа – 37,45 гривны.

Результаты "управляемой гибкости" курса

Замглавы НБУ Юрий Гелетий рассказал, что в ноябре по сравнению с сентябрем ситуация на валютном рынке улучшилась. Следовательно, объем сделок между банками без участия НБУ увеличился почти втрое по сравнению с сентябрем – до 88 миллионов долларов в день.

Юрий Гелетий Заместитель главы НБУ Среднедневная чистая продажа валюты НБУ уменьшилась до 111 миллионов долларов по сравнению со 128 миллионами долларов в сентябре. А официальный курс колеблется в обе стороны, таким образом реагируя на изменения на валютном рынке.

Кроме того, он добавил, что гривна укрепилась на наличном рынке – с начала ноября на 0,8%. А разница между официальным и наличным курсом приблизилась к 3%.

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