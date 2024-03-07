Официальный доллар поменял вектор: как изменился курс

Если еще сутки назад официальная американская валюта тянулась вверх, то сейчас ее стоимость начала снижаться. То же самое можно сказать и об официальном курсе евро.

Официальный курс 7 марта

По данным Нацбанка, официальный курс составляет 38,26 гривны за доллар. Стоимость доллара упала на 13 копеек сравнительно с ценой 6 марта.

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Что касается евро, то на сегодня его цена составляла 41,59 гривны, что на 5 копеек меньше, чем вчера.

Какой будет официальный курс доллара и евро 8 марта:

доллар – 38,08 гривны,

евро – 41,48 гривны.

Курс на наличном рынке

На утро 7 марта курс доллара следующий:

В банках покупка составляет 38,17 гривны, а продажа – 38,60 гривны.

покупка составляет а продажа – В обменниках : покупка – на уровне 38,20 гривны , а продажа – 38,60 гривны.

: покупка – на уровне , а продажа – На черном рынке: покупка – 38,40 гривны, а продажа – 38,52 гривны.

Курс доллара на следующую неделю

Как рассказал 24 Каналу банкир Тарас Лесовой, в середине марта не стоит ожидать значительных изменений.

Тарас Лесовой Начальник департамента казначейства Глобус Банка В ситуативных условиях, как это наблюдалось в последнюю декаду февраля, снижение интервенций с "привычных" недельных 500 – 600 миллионов долларов до 200 – 300 миллионов долларов при доминировании спроса, который на 10% превышал предложение, стало главной причиной незначительного роста курсов валют.

В то же время эксперт заявляет, что такие изменения являются ситуативными, ведь рынок живой. Относительно прогноза на следующую неделю Лесовой добавляет, что на валютном рынке ожидаются частые изменения курсов как в сторону роста, так и в сторону уменьшения:

изменения на межбанке не превысят 0,2 гривны, а на наличном рынке – 0,5 гривен,

разница между курсами покупки и продажи не превысит 0,1 гривны на межбанке, 0,5 гривен в коммерческих банках и 1 гривны – в обменниках.

Межбанк будет играть ведущую роль, а кроме того, тактические шаги регулятора поспособствуют достижению баланса между спросом и предложением.

Эксперт говорит, что пока что отсутствуют какие-либо потенциально угрожающие обстоятельства, которые могут радикально изменить конъюнктуру рынка. Поэтому курсовые изменения останутся на уровне предыдущих 2 недель.

Курс на межбанке

Курс доллара на уровне 38,5 – 39,39 25 гривны, а курс евро – 41,5 – 43 гривны.

Курс на наличном рынке

Доллар на уровне 38,8 – 39,9 гривны, а евро – 41 – 43 гривны.