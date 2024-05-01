В банках и обменниках – минус: что случилось с долларом за сутки

Происходит спад стоимости в банках и обменниках – доллар и евро существенно потеряли цену. А вот на черном рынке американская валюта выросла.

Курс валют в банках

По состоянию на утро 1 мая, по данным Минфина, покупка банками наличного доллара составляет в среднем 39,40 гривны (-10 копеек против 30 апреля), а продажа – 39,90 гривны (-5 копеек).

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Покупка наличного евро в среднем осуществляется за 42,30 гривны (-5 копеек), а продажа – в среднем за 42,90 гривны (-9 копеек).

Курс на черном рынке

На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 39,75 гривны (+5 копеек), а продажа – 39,85 гривны (+2 копейки).

(+5 копеек), а продажа – (+2 копейки). Евро покупают по 42,73 гривны (-2 копейки), а продают за 42,90 гривны (-3 копейки).

Курс в обменниках

Обменники покупают доллар в среднем за 39,25 гривны (-19 копеек), а продают – за 39,90 гривны (+3 копейки), по данным finance.ua.

(-19 копеек), а продают – за (+3 копейки), по данным finance.ua. Евро колебалось на уровне: покупка – 42,25 гривны (-39 копеек), а продажа – 42,95 гривны (-2 копейки).

Доллар в мае

Для 24 Канала банкир Тарас Лесовой рассказал, что на ситуацию на валютном рынке в мае может повлиять объем получения макрофинансовой поддержки.

США приняли долгожданный пакет помощи. Речь идет о почти 61 миллиарде долларов.

Кроме того, Лесовой прогнозирует, что в первую декаду мая на наличном рынке может сработать "правило праздника" – перед Пасхой количество операций может вырасти в среднем на 10 – 15%.

Тарас Лесовой Начальник департамента казначейства Глобус Банка Вероятно, что в первые 10 дней мая курсы валют незначительно снизятся. А уже после праздников могут вернуться к апрельским коридорам.

Банкир добавляет, что коридоры колебания американской валюты могут быть в таких пределах:

на межбанке – 39 – 41 гривна,

– 39 – 41 гривна, на наличном рынке – 39 – 41 гривна.

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