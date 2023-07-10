Завис на психологической отметке: как изменился курс доллара за выходные

В течение выходных на наличном рынке наблюдался "застой" стоимости. Доллар в обменниках при покупке упал всего на 2 копейки, а в банках цена не изменилась. Быстрее происходили колебания цены на евро, особенно на черном рынке.

Курс валют в банках

По данным "Минфина", 10 июля июня покупка наличного доллара в банках Украины составляет в среднем 36,75 гривны (без изменений против 7 июля), а продажа – 37,35 гривны (-5 копеек).

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Наличное евро банки покупают за 40,40 гривны (+10 копеек), а продают в среднем по 41 гривну (без изменений).

Курс в обменниках

В обменниках покупка доллара в среднем на уровне 36,87 гривны (-2 копейки), а продажа – 37,32 гривны (+4 копейки), по данным finance.ua.

(-2 копейки), а продажа – (+4 копейки), по данным finance.ua. Евро колеблется на уровне: покупка – 40,47 гривны (+2 копейки), а продажа – 41 гривна (+13 копеек).

Курс на черном рынке

На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 37,13 гривны (без изменений), а продажа – 37,20 гривны (-3 копейки).

(без изменений), а продажа – (-3 копейки). Евро покупают по 40,74 гривны (+12 копеек), а продают за 40,90 гривны (+11 копеек).

Что будет с долларом на этой неделе

В разговоре с 24 Каналом Тарас Лесовой, начальник департамента казначейства Глобус Банка, спрогнозировал, что на этой неделе не стоит ожидать существенных изменений в курсе, ведь колебания будут стабильными.

Тарас Лесной Начальник департамента казначейства Глобус Банка В то же время, коридор допустимых колебаний пока останется без изменений – это 37 – 38 гривен за доллар и 40 – 41,5 гривны за евро.

Он добавил, что допустимые колебания доллара и евро "подвинутся" в сторону официального курса. до 36,7 – 37,7 гривны за доллар и 40 – 41 гривен за евро.