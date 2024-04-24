Курс в обменниках и банках: где доллар начал дорожать

За последние сутки доллар в обменниках начал набирать цену, а евро терять. В то же время в банках валюты подешевели существеннее всего на наличном рынке.

Курс валют в банках

По состоянию на утро 24 апреля, по данным Минфина, покупка банками наличного доллара составляет в среднем 39,40 гривны (-10 копеек против 23 апреля), а продажа – 39,90 гривны (-15 копеек).

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Покупка наличного евро в среднем осуществляется по 42,20 гривны (-10 копеек), а продажа – в среднем за 42,90 гривны (-5 копеек).

Курс на черном рынке

На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 39,74 гривны (+14 копеек), а продажа – 39,85 гривны (+8 копеек).

(+14 копеек), а продажа – (+8 копеек). Евро покупают по 42,73 гривны (+15 копеек), а продают за 42,90 гривны (+10 копеек).

Курс в обменниках

Обменники покупают доллар в среднем за 39,50 гривны (+20 копеек), а продают – за 39,95 гривны (+8 копеек), по данным finance.ua.

(+20 копеек), а продают – за (+8 копеек), по данным finance.ua. Евро колебалось на уровне: покупка – 42,13 гривны (-13 копеек), а продажа – 43,16 гривны (+16 копеек).

Будет ли доллар дорожать

Банкир Анна Золотько в комментарии 24 Канала отметила, что на прошлой неделе из-за курсового всплеска на безналичном рынке подорожал доллар и на наличном рынке – где-то между 40,10 – 40,20 гривнами.

Среднедневной объем торгов почти достиг отметки 200 миллионов долларов на прошлой неделе. Это, кстати, в полтора раза больше, чем неделей ранее.

Интересно, что на эту неделю банкир прогнозирует укрепление гривны.

Анна Золотько Директор департамента казначейских операций Unex Bank Я рассчитываю на умеренное укрепление гривны на этой неделе.

Таким образом, диапазон стоимости может колебаться от 39,5 – 40,3 гривны за валюту.