Курс в обменниках и банках: где доллар начал дорожать
24 апреля 2024, 09:58Читати новину українською
За последние сутки доллар в обменниках начал набирать цену, а евро терять. В то же время в банках валюты подешевели существеннее всего на наличном рынке.
Курс валют в банках
- По состоянию на утро 24 апреля, по данным Минфина, покупка банками наличного доллара составляет в среднем 39,40 гривны (-10 копеек против 23 апреля), а продажа – 39,90 гривны (-15 копеек).
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- Покупка наличного евро в среднем осуществляется по 42,20 гривны (-10 копеек), а продажа – в среднем за 42,90 гривны (-5 копеек).
Курс на черном рынке
- На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 39,74 гривны (+14 копеек), а продажа – 39,85 гривны (+8 копеек).
- Евро покупают по 42,73 гривны (+15 копеек), а продают за 42,90 гривны (+10 копеек).
Курс в обменниках
- Обменники покупают доллар в среднем за 39,50 гривны (+20 копеек), а продают – за 39,95 гривны (+8 копеек), по данным finance.ua.
- Евро колебалось на уровне: покупка – 42,13 гривны (-13 копеек), а продажа – 43,16 гривны (+16 копеек).
Будет ли доллар дорожать
Банкир Анна Золотько в комментарии 24 Канала отметила, что на прошлой неделе из-за курсового всплеска на безналичном рынке подорожал доллар и на наличном рынке – где-то между 40,10 – 40,20 гривнами.Обратите внимание! Среднедневной объем торгов почти достиг отметки 200 миллионов долларов на прошлой неделе. Это, кстати, в полтора раза больше, чем неделей ранее.
Интересно, что на эту неделю банкир прогнозирует укрепление гривны.
Я рассчитываю на умеренное укрепление гривны на этой неделе.
Таким образом, диапазон стоимости может колебаться от 39,5 – 40,3 гривны за валюту.