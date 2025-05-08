Доллар где-то вырос, а где-то упал: где валюта потеряла больше всего

Валюты в банках несущественно изменились, а на черном рынке доллар и евро показали даже определенный рост цен. Впрочем в обменниках наблюдается наибольший спад стоимости, где доллар упал на 28 копеек, а евро – на 55 копеек.

Курс валют в банках

По состоянию на утро 8 мая, как сообщил 24 Канал со ссылкой на сайт "Минфин", покупка доллара в банках стоит в среднем по 41,10 гривны (-2 копейки против 7 мая) и продажа по 41,80 гривны (+1 копейка).

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Покупка евро проходит по 46,70 гривны (без изменений), продажа – по 47,46 гривны (+6 копеек).

Курс на черном рынке

Купить доллар можно в среднем по 41,50 гривны (+11 копеек), а продать по 41,46 гривны (+8 копеек).

(+11 копеек), а продать (+8 копеек). Покупка евро по 47,20 гривны (+9 копеек), а продажа по 47,40 гривны (+10 копеек).

Курс в обменниках

Доллары покупают в среднем по: 40,62 гривны (-28 копеек), а продают по 41,55 гривны (-2 копейки), по данным finance.ua.

(-28 копеек), а продают (-2 копейки), по данным finance.ua. Евро покупают по 46,10 гривны (-55 копеек), а продают по 47,57 гривны (+4 копейки).

Какой курс доллара будет

По прогнозам банкира Тараса Лесового для 24 Канала, доллар будет на уровне 41,20 – 41,60 гривны за валюту на наличном рынке.

Однако банкир добавляет, что роль НБУ может быть сниженной из-за определенных обстоятельств, а именно – активность продавцов.

Тарас Лесовой Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус Банка На этой неделе, по прогнозам, увеличится активность продавцов валюты из-за периода налоговых платежей.

Обратите внимание! Разница между курсами межбанка и наличного курса будет почти нулевой.