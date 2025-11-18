После резко роста – существенный спад: почему евро уже не по 49 гривен
- Официальный курс европейской валюты упал на 20 копеек – теперь цена евро 48,78 гривен, тогда как доллар вырос на 2 копейки до 42,06 гривен.
- Ожидается, что завтра, 19 ноября, цены обеих валют будут оставаться в традиционных диапазонах.
После того, как официальный курс евро вырос до почти 49 гривен, сегодня валюта показывает противоположное движение – опустилась на 20 копеек. Зато доллар вырос, хоть и не существенно. На 19 ноября ожидается, что обе валюты почти не изменятся.
Что с официальным курсом валют?
Официальный курс доллара США сегодня торгуется по 42,06 гривны. То есть цена американской валюты выросла на 2 копейки против 17 ноября. Официальный курс евро составляет 48,78 гривны, то есть цена упала на 20 копеек, сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.
По состоянию на 19 ноября курс валют будет таким:
- доллар – 42,09 гривны;
- евро – 48,79 гривны.
Какой курс доллара на наличном рынке?
По состоянию на утро 18 ноября курс доллара на наличном рынке составлял:
- в банках по данным "Минфина": покупка – 41,80 гривны, продажа – по 42,29 гривны,
- на черном рынке: покупка – 42,24 гривны, продажа – по 42,21 гривне,
- в обменниках по данным finance.ua: покупка – по 42 гривны, продажа – по 42,35 гривны.
Каким будет курс доллара в ближайшие годы?
В 2027 и 2028 годах рынок валют по базовому сценарию будет оставаться контролируемым, а потому не стоит ожидать, что валюта может пересечь отметку в 48 гривен, прогнозирует руководитель аналитического департамента "Финансового пульса" Диляра Мустафаева.
В проекте госбюджета на 2026 год заложен среднегодовой курс на уровне 45,7 гривны за доллар, зато в МВФ ожидают, что доллар будет на уровне 45,4 гривны. А вот на 2027 год ожидается, что валюта будет на уровне 47,5 гривны.