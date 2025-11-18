Після різко росту – суттєвий спад: чому євро вже не по 49 гривень

Після того, як офіційний курс євро зріс до майже 49 гривень, сьогодні валюта показує протилежний рух – опустилася на 20 копійок. Натомість долар зріс, хоч і не суттєво. На 19 листопада очікується, що обидві валюти майже не зміняться.

Що з офіційним курсом валют? Офіційний курс долара США сьогодні торгується по 42,06 гривні. Тобто ціна американської валюти виросла на 2 копійки проти 17 листопада. Офіційний курс євро становить 48,78 гривні, тобто ціна впала на 20 копійок, повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ. Дивіться також Корупція є не тільки в Україні: найгучніші скандали, що сколихнули Європу Станом на 19 листопада курс валют буде таким: долар – 42,09 гривні;

євро – 48,79 гривні. Який курс долара на готівковому ринку? Станом на ранок 18 листопада курс долара на готівковому ринку становив: у банках за даними "Мінфіну": купівля – 41,80 гривні , продаж – по 42,29 гривні ,

, продаж – по , на чорному ринку: купівля – 42,24 гривні , продаж – по 42,21 гривні ,

, продаж – по , в обмінниках за даними finance.ua: купівля – по 42 гривні, продаж – по 42,35 гривні. Яким буде курс долара у найближчі роки? У 2027 та 2028 роках ринок валют за базового сценарію залишатиметься контрольованим, а тому не варто очікувати, що валюта може перетнути позначку в 48 гривень, прогнозує керівниця аналітичного департаменту "Фінансового пульсу" Діляра Мустафаєва.

У проєкту держбюджету на 2026 рік закладений середньорічний курс на рівні 45,7 гривні за долар, натомість у МВФ очікують, що долар буде на рівні 45,4 гривні. А от на 2027 рік очікується, що валюта буде на рівні 47,5 гривні.