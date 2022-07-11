Цена горючего 11 июля: в какой области на АЗС уже исчезли очереди

11 июля цена горючего на АЗС начала несколько упала по сравнению с 8 июля. В Ровненской области исчезли очереди на АЗС, лимиты на горючее отменены, о чем сообщил глава ОВА.

Цена горючего на АЗС 11 июля

Средняя розничная цена литра горючего на разных АЗС, как передает auto.ria, выглядит так:

Бензин А-95 – 50,61 гривны за литр (– 2 копейки по сравнению с 8 июля);

Бензин А-92 – 49,50 гривны за литр (– 80 копеек);

Дизельное топливо – 56,40 гривны за литр (– 6 копейки);

Автогаз - 36,91 гривны за литр ( - 31 копеек).

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По словам НБУ, после отмены государственного регулирования цен на горючее рынок постепенно насыщается. Прогнозируемый дефицит горючего в Украине исчезнет ближе к осени, когда будут подписаны долгосрочные контракты с иностранными поставщиками.

В Ровненской области исчезли очереди на АЗС

Глава Ровненской ОВА Виталий Коваль рассказал, что в области стабилизировалась ситуация с наполнением автозаправок, соответственно, очереди на АЗС практически отсутствуют. Вместе с тем он отметил, что на отдельных заправках еще могут наблюдаться задержки с поставками горючего, но местные власти на постоянной связи с операторами.

Ситуация с наполнением автозаправок выровнялась: лимиты на горючее отменяются, очереди на АЗС практически отсутствуют, следовательно, рубрика #горючее_наличные вычерпала себя,

– делится руководитель ОВА.

Топливный кризис прошел в Ровненской области

Также Коваль отметил, что благодаря слаженным действиям правительства местным властям удалось достичь уровня насыщения горючим АЗС в Ровненской области, так что топливный кризис прошел.

Мы уже можем четко сказать, что горючее – и дизель, и бензин – на АЗС сегодня есть в нормальном количестве, и мы фактически избежали тех очередей, которые были. Основные операторы сняли лимиты, то есть теперь можно заправить на АЗС более 20 литров,

– рассказал Коваль.

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