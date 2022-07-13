Дизель и автогаз продолжают дешеветь, бензин – наоборот: какая цена горючего 13 июля
Средняя цена автогаза продолжает тенденцию падения 13 июля, дизельное топливо также подешевело против предыдущего дня. Какая средняя цена горючего в разных областях и на какой АЗС выгодно предложение, рассказываем дальше.
Цена горючего 13 июля
- Бензин А-95 – 50,62 гривны за литр (+2 копейки против 12 июля );
- Бензин А-92 – 50,10 гривны за литр (+24 копейки);
- Дизельное топливо – 56,30 гривны за литр (-3 копейки);
- Автогаз – 35,65 гривны за литр (-75 копеек).
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Как изменилась стоимость горючего в месячном измерении
Темпы роста стоимости горючего в Украине стремительно ускорились до 90,9% годовых в июне по сравнению с предыдущим месяцем. В НБУ сообщили, что это, прежде всего, связано с высокими ценами на нефть, дефицитом горючего и большими затратами на логистику.
Вместе с тем в Нацбанке отметили , что после отмены государственного регулирования цен на горючее рынок постепенно насыщается. Прогнозируемый дефицит горючего в Украине исчезнет ближе к осени , когда будут подписаны долгосрочные контракты с иностранными поставщиками.