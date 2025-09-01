В августе Украина вышла в лидеры по цене электроэнергии в Европе. Рост стоимости электроэнергии продолжается второй месяц подряд.

Как Украина лидирует на рынке электроэнергии?

Украина 16 раз оказывалась на первом месте на рынке электроэнергии по сравнению с 26 европейскими странами по среднесуточному показателю индекса цены BASE "на сутки вперед" (РДН), сообщает 24 Канал со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Смотрите также Тариф на свет осенью: возможно ли повышение цены за киловатт

По данным ENTSOE, лидером по цене электроэнергии Украина была 2-4, 6, 8-11, 13-14, 17-19, 29-31 августа.

Она даже обогнала по этому показателю Италию, которая 10 раз достигала первого места – 1, 5, 7, 12, 15-16, 23-25, 27 августа.

На конец прошлого месяца (31 августа) самый высокий показатель среди стран Европы индекс электрической базовой нагрузки BASE "на сутки вперед" в Украине составил 5 101,38 гривен за мегаватт-час.

Самый низкий уровень зафиксировали во Франции, где он составил 908,55 гривны за мегаватт-час.

Ценовой индекс э/э базовой нагрузки BASE на РДН Украины продолжает динамику ценового роста второй месяц подряд,

– отмечает издание.

По показателю индекса цены BASE на РСВ Украина была в лидерах среди 27 европейских стран:

в июле – 5 раз;

в июне – 6 раз;

в мае 11 раз;

в апреле – 5 раз.

Что известно о РДН? РСВ – "рынок на сутки вперед". Это сегмент рынка, где электроэнергия покупается и продается на следующий день. Поставщики и покупатели согласовывают, сколько электричества и по какой цене будет поставляться завтра. Это позволяет балансировать спрос и предложение, чтобы не было перегрузок и отключений.

Цены на электроэнергию в Украине: что известно?