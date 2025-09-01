Побила антирекорд: Україна випередила 26 країн Європи за ціною електроенергії
- У серпні Україна стала лідером за ціною електроенергії в Європі, випередивши 26 країн, зокрема Італію, яка була на першому місці 10 разів.
На ринку "на добу наперед" Україна часто очолює рейтинг за індексом ціни BASE, зокрема, 16 разів у серпні, 5 разів у липні, 6 разів у червні та 11 разів у травні.
У серпні Україна вийшла в лідери за ціною електроенергії в Європі. Зростання вартості електроенергії продовжується другий місяць поспіль.
Як Україна лідирує на ринку електроенергії?
Україна 16 разів опинялася на першому місці на ринку електроенергії у порівнянні з 26 європейськими країнами щодо середньодобового показника індексу ціни BASE "на добу наперед" (РДН), повідомляє 24 Канал з посиланням на Інтерфакс-Україна.
Дивіться також Тариф на світло восени: чи можливе підвищення ціни за кіловат
За даними ENTSOE, лідером за ціною електроенергія Україна була 2-4, 6, 8-11, 13-14, 17-19, 29-31 серпня.
Вона навіть обігнала за цим показником Італію, яка 10 разів досягала першого місця – 1, 5, 7, 12, 15-16, 23-25, 27 серпня.
- На кінець минулого місяця (31 серпня) найвищий показник серед країн Європи індекс електричного базового навантаження BASE "на добу наперед" в Україні склав 5 101,38 гривні за мегават-годину.
- Найнижчий рівень зафіксували у Франції, де він склав 908,55 гривні за мегават-годину.
Ціновий індекс е/е базового навантаження BASE на РДН України продовжує динаміку цінового зростання другий місяць поспіль,
– зазначає видання.
За показником індексу ціни BASE на РДН Україна була у лідерах серед 27 європейських країн:
- у липні – 5 разів;
- у червні – 6 разів;
- у травні 11 разів;
- у квітні – 5 разів.
Що відомо про РДН?
РДН – "ринок на добу наперед". Це сегмент ринку, де електроенергія купується і продається на наступний день. Постачальники та покупці узгоджують, скільки електрики й за якою ціною буде постачатися завтра. Це дозволяє балансувати попит і пропозицію, щоб не було перевантажень і відключень.
Ціни на електроенергію в Україні: що відомо?
- Попри високі ціни на спотовому ринку, ціни на електроенергію для побутових споживачів в Україні залишається незмінним у 2025 році. Населення платить за світло за тарифом 4,32 гривні за кіловат-годину.
- Однак з 1 вересня вже зросли тарифи за розподіл електроенергії для низки постачальників, для деяких обленерго підвищення склало понад 20%. Найбільше постраждали оператори розподілу електроенергії у Рівненській, Кіровоградській та Хмельницькій областях.
- Разом з тим НКРЕКП наприкінці липня підвищила граничні ціни на електроенергію, що діють на ринку електроенергії для вечірніх годин – з 17:00 до 23:00. Таке рішення ухвалили для збільшення постачання електроенергії з Євросоюзу. На населення воно не вплинуло, а от іншим учасникам ринку доводиться платити більше.