У серпні Україна вийшла в лідери за ціною електроенергії в Європі. Зростання вартості електроенергії продовжується другий місяць поспіль.

Як Україна лідирує на ринку електроенергії?

Україна 16 разів опинялася на першому місці на ринку електроенергії у порівнянні з 26 європейськими країнами щодо середньодобового показника індексу ціни BASE "на добу наперед" (РДН), повідомляє 24 Канал з посиланням на Інтерфакс-Україна.

За даними ENTSOE, лідером за ціною електроенергія Україна була 2-4, 6, 8-11, 13-14, 17-19, 29-31 серпня.

Вона навіть обігнала за цим показником Італію, яка 10 разів досягала першого місця – 1, 5, 7, 12, 15-16, 23-25, 27 серпня.

На кінець минулого місяця (31 серпня) найвищий показник серед країн Європи індекс електричного базового навантаження BASE "на добу наперед" в Україні склав 5 101,38 гривні за мегават-годину.

Найнижчий рівень зафіксували у Франції, де він склав 908,55 гривні за мегават-годину.

Ціновий індекс е/е базового навантаження BASE на РДН України продовжує динаміку цінового зростання другий місяць поспіль,

– зазначає видання.

За показником індексу ціни BASE на РДН Україна була у лідерах серед 27 європейських країн:

у липні – 5 разів;

у червні – 6 разів;

у травні 11 разів;

у квітні – 5 разів.

Що відомо про РДН? РДН – "ринок на добу наперед". Це сегмент ринку, де електроенергія купується і продається на наступний день. Постачальники та покупці узгоджують, скільки електрики й за якою ціною буде постачатися завтра. Це дозволяє балансувати попит і пропозицію, щоб не було перевантажень і відключень.

Ціни на електроенергію в Україні: що відомо?