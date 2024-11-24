Цены на отопление и электричество: какими они будут с 1 декабря

Мораторий на повышение тарифов на газ и отопление, который был введен из-за военного положения, будет действовать и во время этого отопительного сезона. Именно он определит цены на коммунальные услуги в декабре текущего года.

Какими будут цены на отопление с 1 декабря

В Украине тариф на поставку на отопление для бытовых потребителей останется на уровне прошлогодних показателей, об этом пишет 24 канал со ссылкой на мораторий на повышение тарифов.

Читайте также За некачественные коммунальные услуги можно требовать пересчитать их стоимость

Например, согласно данным Киевтеплоэнерго, в декабре киевляне будут платить за отопление 1654,41 гривны/Гигакалорий.

Сколько украинцы будут платить за свет с 1 декабря

С 1 июня 2024 года тариф на электроэнергию для населения повысился с 2,64 гривны/киловатт-час до 4,32 гривны/киловатт-час. Новый тариф будет действовать до конца апреля 2025 года. То есть с 1 декабря жители Украины будут платить за свет 4,32 гривны/киловатт-час.

В ближайшее время пересматривать тариф не планируют. Однако из-за евроинтеграционных требований цена на электроэнергию может в будущем вырасти до 6,5 гривен/киловатт-час.

Важно! В частности в декабре 2024 года и по 30 апреля 2025 года потребители, которые используют электроотопительные установки, будут платить по льготному тарифу за электроэнергию - 2,64 гривны/киловатт при потреблении до 2000 киловатт/час электроэнергии в месяц.

Какие будут другие тарифы с 1 декабря

С 1 числа цена газа для бытовых потребителей, которые пользуются услугами компании Нафтогаз, будет оставаться на уровне 7,96 гривны за кубометр. У остальных поставщиков цены на газ будут в пределах от 7,7 гривны за кубометр до 9,90 гривен.

Обратите внимание! В то же время тариф на холодную воду тоже не планируют повышать в декабре. Повышение тарифов на централизованное водоснабжение и водоотвод до сих пор обсуждают.