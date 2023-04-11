Лук подешевеет уже этой весной

Пока те области, которые раньше не специализировались на выращивании лука, сегодня переходят на его выращивание. Рынок удобрений стабилизировался и уже не возникает повышения цен.

Также не было дефицита с посадочным материалом, фермеры имели возможность получить посевной материал как украинского производства, так и иностранного.

– добавляет эксперт.