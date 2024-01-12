Горючее на АЗС постепенно дешевеет: какая цена на бензин сейчас

Несмотря на нестабильную ситуацию внутри страны, стоимость горючего начала снижаться. На некоторых станциях цена на литр опустилась на 1 гривну.

Как изменились цены на топливо за последнюю неделю

Согласно данным ежедневного мониторинга Консалтинговой группы "А-95", с 5 по 12 января цена на горючее снизилась в диапазоне от 12 до 19 копеек за литр. Всё зависит от компании-поставщика и вида.

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Как снизилась цена, согласно виду горючего:

Цена на А-95 стала ниже в среднем на 19 копеек за литр;

А-95 премиум – 12 копеек за литр;

дизель – 19 копеек за литр.

Больше всего цена на А-95 снизилась на станциях Prime – на 1 гривну за литр, меньше всего на Shell – 14 копеек. В WOG и ОККО изменений не было.

А-95 премиум больше подешевел на "Укрнафте". При этом меньше снизилась цена на AMIC.

Дизель упал в цене на 1 гривну на Prime. При этом на станциях "БРСМ-Нефть" стоимость этого вида топлива стала меньше всего на 12 копеек.

Несмотря на некоторые изменения, значительное количество компаний удержало стоимость на таком же уровне, как и в начале января.