В 11 раз дороже, чем должен быть: цена на газ снова бьет рекорды

Цена на природный газ в августе превысила рекордный уровень с марта 2022 года. Следовательно, стоит ожидать удорожания горючего для всей Европы.

Цена выросла на 6,7%, а это 241 евро за мегаватт-час. Такого рекорда цены на газ не видели с самого начала полномасштабного российского вторжения в Украину.

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В издании заявили, что стоимость в 11 раз выше, чем обычно, могла быть в этот период года. Ожидаются большие расходы на газ как для промышленного производства, так и населения.

Что будет делать Европа

Страны Европы приступили к разработке плана по экономии газа. Готовясь к зиме, страны пробуют скопить больше горючего в собственных хранилищах. Несмотря на это, остается риск того, что в дальнейшем будет приниматься решение об ограничении в потреблении газа.

Тарифы на газ в Украине: чего ждать

В газоснабжающей компании "Нефтегаз Украина" накануне заявили, что в течение отопительного сезона цена на газ для украинцев не изменится.

Тариф в 7,96 гривны за кубометр останется до весны следующего года;

Несмотря на это, власти рекомендуют населению закупить электрочайники, чтобы согреть воду в случае отключения газа, светильники, работающие на батарейках, сухой спирт, на котором можно подогревать пищу. Также, теплая домашняя одежда и теплые одеяла.

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