Вырастет ли цена на газ с 1 июня

Тариф на газ с 1 июня будет оставаться неизменным для пользователей "Нафтогаза". Цена будет актуальной до 2026 года.

Изменится ли тариф на газ с 1 июня

Стоимость газа и электроэнергии для населения не изменилась, передает 24 Канал со ссылкой на "Нафтогаз".

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Компания продлила действие тарифного плана "Фиксированный" для своих потребителей до 30 апреля 2026 года. Поэтому в июне цена для потребителей, которые пользуются услугами компании, останется на уровне 7,96 гривны за кубометр.

Вместе с этим украинцы должны платить и вторую платежку – тариф на доставку газа.

Сколько стоит доставка газа

Тариф на доставку газа устанавливают ежегодно 1 января. Стоимость доставки газа может отличаться, в зависимости от области и поставщика. К примеру, для клиентов "Киевгаза" утвержденный тариф 0,384 гривны за 1 кубометр в месяц.

Потребители должны платить за транспортировку газа, даже если не пользуются им, однако имеют подключение к сети.

Важно! Для расчета этого платежа учитывают минимально установленные показатели, поэтому отдельных тарифов на газ или льгот для уязвимых категорий населения нет. Чтобы сэкономить деньги, нужно полностью отсоединиться от газовой сети.

Как отсоединиться от сети

Прекратить поставки газа можно, разорвав контракт с компанией, обслуживающей ваш дом. Для этого нужно:

Получить специальный акт об остановке поставок газа;

Обратиться к оператору газораспределительной сети с официальной просьбой расторгнуть договор.

После этого специалисты приедут и путем перекрытия запорных устройств или установки инвентарной заглушки и опломбирования отсоединят вас от газовой сети. Если же компания откажется расторгнуть договор, то потребитель может пожаловаться в НКРЕКП.