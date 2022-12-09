Цена на нефть упала до рекорда за год: что произошло

Цены на сырую нефть вопреки ожиданиям начали падать после введения санкций ЕС против России. Спад цен на эталонные марки началась в начале декабря и уже пробил годовой рекорд.

Цены на нефть установились на самом низком уровне 2022 года после вступления европейского эмбарго в российскую нефть и ограничения G7 по ее цене.

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Почему нефть подешевела, несмотря на новые ограничения

Эта неделя стала ключевым моментом в мировой геополитике, поскольку вступило в силу европейское эмбарго и ограничение цен G7 на российскую нефть. Страна-агрессор угрожала прекратить экспорт в любые страны, придерживающиеся ограничения цены.

В течение нескольких часов перебои со снабжением были заметны, поскольку танкеры стояли в очереди в проливе Босфор. Все это обычно привело бы к резкому росту цен на нефть, особенно через несколько недель после того, как ОПЕК+ удивил рынок, объявив о новых серьезных сокращениях поставок.

Однако в четверг международный ориентировочный показатель нефти Brent установился на уровне 76,15 доллара за баррель, что является новым минимумом для 2022 года.

Российские предложения остаются стабильными

Когда ЕС объявил, что наложит санкции на любой танкер, транспортирующий российскую нефть, даже на направляющийся в Азию, в некоторых западных столицах выразили обеспокоенность, что эти меры приведут к краху российского экспорта и резкому росту цен на нефть. Тогда бы западные страны пострадали от усиления инфляции.

Однако ценовой потолок преследует цель удержать российскую нефть, направленную к потребителям, и затраты на нефть от резкого роста. Другие меры, связанные с ограничением цены, также были уменьшены, что дало трейдерам некоторую уверенность в том, что потоки будут продолжаться в основном без остановки.

США убедили ЕС отменить один пункт в своих санкциях, например, который навсегда запрещал бы судам получать европейские морские услуги, если они нарушили лимит цен. Наказание было уменьшено до 90-дневной дисквалификации.

Россия отказалась иметь дело с любым покупателем, желающим использовать лимит, но западные официальные лица говорят, что уровень в 60 долларов все еще помогает азиатским переработчикам договориться о снижении цен.

Российское предложение на рынке остается столь же высоким, как и никогда в течение всего года. Любое падение будет заметно только позже, в первом квартале 2023 года,

— сказал Флориан Талер, глава OilX, отслеживающий глобальные движения нефти,

Глубокие сокращения ОПЕК+ не так уж глубоки

В октябре, когда Саудовская Аравия, Россия и другие союзники ОПЕК+ объявили о сокращении квот на добычу на 2 миллиона баррелей в день, что на бумаге эквивалентно примерно 2 процентам мировых поставок, реакция Запада была быстрой. Белый дом предположил, что Эр-Рияд выступает на стороне России в глобальной энергетической войне. Международное энергетическое агентство обвинило группу в угрозе мировой экономике.

Хотя энергетическая инфляция все еще является проблемой для западных экономик, последние пять недель свидетельствуют о том, что шаг группы ОПЕК+ был относительно хитрым. Линейный график нефти марки Brent, доллар за баррель показывает, что нефть упала до самого низкого уровня 2022 года

Цены на нефть не выросли, а упали, добавляя масла в аргументы министра энергетики Саудовской Аравии принца Абдулазиза бин Салмана о том, что в условиях ослабления мировой экономики необходимы превентивные сокращения, чтобы остановить резкое падение рынка.

Страхи по спросу преобладают страхи по предложению

После месяцев переживаний из-за перебоев со снабжением трейдеры сейчас сосредоточены на опасениях глобальной рецессии, поскольку последствия вторжения России и энергетической войны в ЕС распространяются, а центральные банки спешат повысить процентные ставки, чтобы обуздать безумную инфляцию.

Когда я говорю с клиентами, они звучат очень осторожно. Многие генеральные директора наблюдают за данными и ждут, что произойдет, – сказал на этой неделе Дэвид Соломон, исполнительный директор Goldman Sachs.

Трейдеры воспринимают рынок как избыток предложения и этот шаг иногда рассматривается как индикатор ожиданий будущего экономического спада.

Рынок нефти больше всего волнует Китай и США, являющиеся двумя крупнейшими потребителями энергии в мире. По данным МЭА, общее потребление нефти в Китае в этом году будет ниже, чем в 2021 году. Это первое годовое сокращение этого столетия.

Между тем, правительство сворачивает многомесячные продажи нефти из своих аварийных запасов и планирует начать пополнение запасов, если цены на нефть в США упадут до 70 долларов за баррель. Цена West Texas Intermediate в четверг стоила 71,46 доллара.

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