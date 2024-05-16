Яйца подешевели почти на 20%: какая сейчас ситуация с ценами в Украине
16 мая 2024, 12:04Читати новину українською
Источник:Госстат
Несмотря на сложную экономическую ситуацию, стоимость продуктов начала снижаться. Значительно подешевели некоторые крупы и овощи.
Какие продукты подешевели
В течение апреля стоимость некоторых продуктов сильно снизилась. Этому способствовал, в частности, сезонный фактор.
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Как уменьшилась стоимость продуктов:
- на 19,5% снизилась цена яиц, в среднем за упаковку из 10 штук нужно заплатить сейчас 33,5 гривны;
- на 3,7% подешевела гречка – 26,4 гривны за килограмм;
- на 5,6% – капуста – 13,2 гривны за килограмм;
- на 5,6% – морковь – 12,1 гривны за килограмм;
- на 4,3% – лук – 16 гривен за килограмм.
При этом, свекла наоборот выросла в цене на 5,2%. Сейчас ее стоимость достигает 17,8 гривны за килограмм.
Как изменилась стоимость алкоголя и сигарет
В апреле подорожали сигареты премиум-класса на 1,7%. Их цена за пачку в среднем достигла 103,1 гривны.
Пиво выросло в цене на 0,9%. Теперь за бутылку 0,5 литра придется заплатить ориентировочно 31,9 гривны. Некоторые виды алкоголя, наоборот, подешевели:
- водка уменьшилась в цене на 1,3% за бутылку 0,5 литра в среднем нужно отдать 115,9 гривны;
- столовые вина (от украинских производителей) – на 0,1% – 110 гривен за бутылку 0,7 литра.