Яйца подешевели почти на 20%: какая сейчас ситуация с ценами в Украине

Несмотря на сложную экономическую ситуацию, стоимость продуктов начала снижаться. Значительно подешевели некоторые крупы и овощи.

Какие продукты подешевели

В течение апреля стоимость некоторых продуктов сильно снизилась. Этому способствовал, в частности, сезонный фактор.

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Как уменьшилась стоимость продуктов:

на 19,5% снизилась цена яиц, в среднем за упаковку из 10 штук нужно заплатить сейчас 33,5 гривны;

на 3,7% подешевела гречка – 26,4 гривны за килограмм;

на 5,6% – капуста – 13,2 гривны за килограмм;

на 5,6% – морковь – 12,1 гривны за килограмм;

на 4,3% – лук – 16 гривен за килограмм.

При этом, свекла наоборот выросла в цене на 5,2%. Сейчас ее стоимость достигает 17,8 гривны за килограмм.

Как изменилась стоимость алкоголя и сигарет

В апреле подорожали сигареты премиум-класса на 1,7%. Их цена за пачку в среднем достигла 103,1 гривны.

Пиво выросло в цене на 0,9%. Теперь за бутылку 0,5 литра придется заплатить ориентировочно 31,9 гривны. Некоторые виды алкоголя, наоборот, подешевели: