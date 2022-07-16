С начала войны продуктовая корзина украинца подорожала на 14%
Продуктовая корзина рядового украинца подорожала на 14,16%, или более чем на 44 гривны от начала войны. Больше всего за это время выросла в цене гречка.
Как подорожала продуктовая корзина
В декабре за продуктовую корзину из наиболее употребляемых товаров украинец отдавал 302,86 гривны против 347,1 гривны в июне. За пять месяцев (с декабря по июнь) продуктовая корзина подорожала на 44,24 гривны, или на 14,16%.
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В такую корзину преимущественно вошли бы крупы (гречка), яйца, хлеб, молоко, мясо, картофель, сахар и фрукты (яблоки). Поэтому с начала войны цены на разные продукты изменились следующим образом:
- батон (500 граммов) – в феврале стоил 18,36 гривны, а в июне уже 20,27 гривны (+10,40%);
- картофель (килограмм) – 9,54 гривны против 12,24 гривны (+28,30%);
- куриное филе (килограмм) – 123,63 гривны против 131,97 гривны (+6,75%);
- сахар (килограмм) – 26,99 гривны против 31,89 гривны (+18,15%);
- гречка (килограмм) – 48,66 гривны против 81,23 гривны (+66,93%);
- десяток яиц – 33,44 гривны против 22,72 гривны (-32,06%);
- молоко пастеризованное 2,6% жирности (литр) – 29,37 гривны против 32,29 гривны (+9,94%)
- яблоки (килограмм) – 12,87 гривны против 14,49 гривны (+12,59%).
Как подорожала продуктовая корзина от начала войны / Инфографика 24 каналаКак считали и анализировали цены: мы сравнивали средние цены в Украине согласно данным Госстата, которые были в феврале против июня этого года.
Реальная цена продуктов в супермаркетах
Журналисты 24 канала посетили несколько самых популярных сетей супермаркетов в Киеве, чтобы выяснить, какая реальная средняя цена продуктовой корзины по состоянию на 15 июля.
- Батон "Киевхлеб" (500 граммов) – 23,97 гривны.
- Картофель молодой (килограмм) – 19,60 гривны.
- Куриное филе охлажденное (килограмм) – 137,27 гривны.
- Сахар белый кристаллический (800 граммов) – 36,40 гривны.
- Крупа гречневая ядрица (килограмм) – 104,36 гривны.
- Десяток яиц (не высшего сорта) – 29,50 гривны.
- Молоко пастеризованное жирностью 2,5% (950 граммов) – 39,84 гривны.
- Яблоки Голден (килограмм) – 16,95 гривны.
Почему цены подорожали
На рост цен с начала войны повлияла стремительная инфляция, внутренние и внешние факторы, связанные с войной. В июне росли в цене сырые продукты, речь идет об овощах и фруктах – до 36,1% годовых. Что касается обработанных продовольственных товаров, то они выросли до 21,5% годовых.
В НБУ объяснили, что это прежде всего связано с:
- появлением ранних овощей, которые в этом году значительно дороже вследствие временной оккупации южных регионов, специализирующихся на их выращивании;
- ростом затрат на их производство и снабжение.
В среднем цены на продукты в июне подорожали на 3,2% по сравнению с предыдущим месяцем. Это больше чем в мае, когда продукты подорожали на 2,6%.
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Также еще одним фактором, повлиявшим на рост цен – подорожание топлива. В НБУ отметили, что топливо внесло наибольшую долю в повышение индекса потребительских цен (ИПЦ). Следом за ним – пищевые продукты.
Больше всего подорожали в июне:
- яйца – на 17,2%;
- сахар, рис, продукты переработки зерновых, свинина, овощи, мясо домашней птицы – от 4,2% до 10,9%.
Подорожание круп, в том числе гречки, в Нацбанке объяснили ограниченностью собственных запасов и возможностей импорта. Быстрее росли в июне цены на мясо, в частности из-за сокращения предложения из восточных и центральных областей.
В ассоциации "Свиноводы Украины" рассказали, что рост закупочных цен в основном фиксировались в центральных и восточных областях. Диапазон закупочных цен в центральных областях повысился до 58 – 61 гривен за килограмм, в восточных – до 61 – 63 гривны за килограмм, в западных – 57 гривен за килограмм.
Ситуация с инфляцией в Украине
В июне инфляция ускорилась до 21,5% в годовом исчислении. В НБУ отметили, что ухудшение инфляционных ожиданий оказывало давление на цены, поэтому базовая инфляция ускорилась до 15,2% годовых.
Факторы, ускорившие инфляцию:
- нарушение цепей поставки,
- сокращение предложения отдельных товаров,
- увеличение издержек бизнеса,
- разрушение мощностей и инфраструктуры в результате террористических действий россии и оккупации отдельных территорий.
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