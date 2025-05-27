Венгрия и Греция против "убийственного" снижения цены на российскую нефть

Еврокомиссия выступает за снижение предельной цены на российскую нефть в новом пакете санкций. Однако инициатива пока не имеет единодушной поддержки ни среди стран ЕС, ни среди партнеров по G7.

Как Еврокомиссия хочет снизить цену на российскую нефть

Брюссель стремится ввести более жесткие санкции против России, чтобы заставить ее к завершению войны в Украине. В частности, Еврокомиссия рассматривает возможность снижения предельной цены на экспорт сырой нефти из России, которая поставляется морем, сообщает 24 Канал со ссылкой на The Financial Times.

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Еврокомиссия предлагает снизить установленное ограничение на стоимость российской нефти с 60 до 45 долларов за баррель.

Мы готовы к дополнительному давлению на Россию со стороны Европы и надеемся, что другие партнеры также будут готовы присоединиться,

– заявила пресс-секретарь Еврокомиссии Анитта Хиппер.

Это ограничение хотят внести в 18-й пакет санкций ЕС против России в ответ на полномасштабное вторжение в Украину.

Стоит знать! Предельную цену на российскую нефть страны G7 установили на уровне 60 долларов за баррель в декабре 2022 года. Ограничение запрещает торговать нефтью из России, если ее стоимость превышает этот предел.

Кто против снижения цены на российскую нефть

Впрочем инициативу Еврокомиссии о снижении предельной цены на нефть пока не поддержали все 27 стран Евросоюза и партнеры по G7.

На прошлой неделе министры финансов G7 встречались в канадском городе Банфе. Тогда Канада предложила внести в совместное заявление по итогам встречи пункт о снижении ценового предела на нефть.

Эту инициативу поддержали представители ЕС и Франция, Германия и Итали, которые входят в G7, а также Великобритания. Однако в итоге этот пункт так и не попал в финальный текст. Как узнало The Financial Times, это произошло по настоянию министра финансов США Скотта Бессента. Министерство финансов США от комментариев отказалось.

В итоговом коммюнике страны G7 лишь пообещали продолжить изучать все возможные варианты действий, включая максимальное давление, например, дальнейшим усилением санкций, если прекращение огня не будет достигнуто,

– отмечает издание.

Между тем некоторые страны ЕС, такие как Венгрия и Греция, которые ранее скептически относились к идее ограничения цен на нефть, до сих пор тоже не поддержали новую инициативу Брюсселя.

Важно! Ранее Украина призвала Евросоюз вообще вдвое снизить предельную цену на российскую нефть – с 60 до 30 долларов за баррель.